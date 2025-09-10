Menu
HOME > SAÚDE
PREVENÇÃO

Sem mistério! Veja 5 hábitos simples para evitar gordura no fígado

A doença pode ser causada por obesidade, diabetes, colesterol elevado e consumo excessivo de álcool

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 7:40 h
O café pode ser um ótimo aliado no combate à doença
O café pode ser um ótimo aliado no combate à doença -

O Ministério da Saúde estima que cerca de 30% da população brasileira convive com esteatose hepática, doença causada pelo acúmulo excessivo de gordura nas células do órgão que pode levar a cirrose e câncer hepático.

Também conhecido como fígado gorduroso, a doença pode ser causada por obesidade, diabetes, colesterol elevado e consumo excessivo de álcool, mas também pode ser causada por maus hábitos alimentares.

Como prevenir a gordura no fígado

Boa hidratação

Não existe um medicamento específico para o tratamento da esteatose. O caminho mais eficaz é a adoção de hábitos saudáveis. “A prioridade é a modificação do estilo de vida”, reforça endocrinologista Marília Bortolotto, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)

Uma hidratação adequada não apenas reduz o risco de acúmulo de gordura no fígado, mas também auxilia no bom funcionamento do organismo em geral.

Alimentação anti-inflamatória

Outro fator essencial é manter o peso dentro da faixa ideal. Essa medida reduz o risco de diversas doenças, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes tipo 2, hipertensão e colesterol alto. De acordo com Marília, diminuir pelo menos 7% do excesso de peso já traz benefícios significativos para a saúde.

Uma boa alimentação também é fundamental na prevenção. A nutricionista Camila Pedrosa destaca que uma dieta rica em frutas, vegetais e gorduras boas ajuda a proteger o fígado, especialmente quando inclui alimentos com ação anti-inflamatória. Entre os exemplos, estão: açafrão, azeite, alho, ômega 3, gengibre e frutas vermelhas.

Exercício é indispensável

A prática regular de exercícios aeróbicos e de resistência é outra aliada importante. “A atividade física melhora a sensibilidade à insulina e favorece a saúde hepática”, diz a nutróloga Renata Domingues de Nóbrega, que atende em São Paulo.

Evitar consumo de bebida alcoólica

Evitar o consumo de álcool também é indispensável, já que a bebida é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e a progressão da gordura no fígado.

Cafézinho é um ótimo aliado

A endocrinologista Marília Bortolotto, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), explica que carboidratos em excesso, açúcar e ultraprocessados estão entre os maiores inimigos da saúde do fígado. Já o café, segundo ela, pode ser um aliado.

“A ingestão de até duas xícaras de café por dia pode oferecer proteção contra fibrose e câncer de fígado a longo prazo”, afirma.

