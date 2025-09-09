Cerveja ou refrigerante? Entenda qual bebida faz mais mal à sua saúde

Ciência tem apontado um vilão mais consistente quando o assunto é o bem-estar a longo prazo - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

A dúvida é comum: entre uma cerveja gelada e um refrigerante refrescante, qual escolha é menos prejudicial à saúde? Embora a moderação seja a chave para ambas as bebidas, a ciência tem apontado um vilão mais consistente quando o assunto é o bem-estar a longo prazo.

Sua alta concentração de açúcar adicionado é o principal problema do refrigerante. Esta bomba de calorias vazias está intrinsecamente ligada ao ganho de peso, obesidade e ao aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Além de não oferecer qualquer nutriente essencial — como vitaminas ou minerais —, a acidez de muitos refrigerantes pode danificar o esmalte dos dentes e, em excesso, prejudicar a saúde óssea. Mesmo as versões "diet" são alvo de questionamentos, com estudos que as associam a problemas metabólicos.

Já a cerveja, por sua vez, carrega o peso do álcool e de suas calorias. O consumo exagerado é, inegavelmente, tóxico para o corpo, podendo levar a doenças hepáticas graves, dependência e problemas cardiovasculares. Contudo, em doses moderadas (uma dose diária para mulheres e até duas para homens), a cerveja pode surpreender.

Ela contém vitaminas do complexo B, minerais como potássio e magnésio, além de antioxidantes vindos do malte e do lúpulo. Há pesquisas que sugerem que um consumo equilibrado pode estar associado a um menor risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Portanto, enquanto o álcool da cerveja demanda cautela e moderação, a ausência de valor nutricional e a elevada carga de açúcar do refrigerante o posicionam como a opção que, de forma geral e em consumo regular, apresenta os maiores riscos para a saúde.

A escolha mais inteligente, em ambos os casos, é sempre a moderação, ou, preferencialmente, optar por bebidas mais saudáveis.