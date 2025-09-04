Ato comum do dia a dia pode causar grave risco à sua saúde

Na hora de limpar, você sabe o que deve e o que não deve ser feito para evitar riscos à saúde? - Foto: Divulgação Internet

O uso do alumínio como utensílio doméstico tem cerca de cem anos. As primeiras panelas surgiram no início do século passado, e as propriedades – mais leve, resistente à corrosão e com excelente condutividade térmica – garantiram lugar de destaque nas cozinhas do mundo inteiro. Mas e na hora de limpar, você sabe o que deve e o que não deve ser feito para evitar riscos à saúde?

Hoje, o alumínio, classificado como um metal de pós-transição, existe uma variedade enorme de produtos como panelas, assadeiras, caçarolas e frigideiras. Revestidos ou polidos, estes artefatos têm na condução homogênea do calor sua principal vantagem, o que proporciona o cozimento por igual.

O que muitos desconhecem, é que deve-se evitar arear a parte interna de utensílios de alumínio que são utilizados no preparo de alimentos, porque a palha de aço ou produtos abrasivos removem a camada protetora de óxido de alumínio, o que aumenta a liberação de alumínio para os alimentos e pode ter riscos à saúde, como problemas neurológicos.

A aposentada Fátima de Carvalho Fagundes, aos 68 anos, nunca imaginou que o hábito cotidiano de arear as panelas de alumínio pudesse trazer sérios riscos à saúde.

“Via minha vó fazer isso, que foi passado para minha mãe, que passou para mim, que passei para minhas filhas e netas. Nossa, esse tempo todo fazendo a coisa errada”, disse assustada a aposentada.

Riscos à saúde

Segundo estudo do Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea), do Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo, a quantidade de alumínio transferido aos alimentos em duas refeições diárias, considerando o preparo em panelas feitas do material, corresponde a 12,25% do limite de ingestão diária da substância, limite definido pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Pesquisa

Uma pesquisa divulgada pela PubMed Central (PMC) ressalta que o papel do alumínio (Al) na patogênese de diversas doenças neurológicas permanece discutível.

A pesquisa revela que para estabelecer a estrutura básica para estudos futuros, foi revisado relatos da literatura sobre a toxicocinética do Al e seu papel na doença de Alzheimer (DA), transtorno do espectro autista (TEA), transtorno por uso de álcool (TUA), esclerose múltipla (EM), doença de Parkinson (DP) e encefalopatia dialítica (DE) de 1976 a 2022.

Apesar da baixa absorção via mucosa, a maior quantidade de Al vem de alimentos, água potável e inalação.

A pesquisa conclui que a principal fonte de exposição ao Al é a ingestão oral e a inalação, enquanto a principal via de excreção de Al é pela urina. A literatura sugere claramente que pacientes com DA, TUA, EM, DP e DE apresentam acúmulo excessivo de Al no SNC.

Métodos de limpeza seguros

Esponja macia: Lave a panela com o lado macio da esponja e detergente neutro, usando água morna para ajudar a remover a sujeira.

Para sujeiras persistentes, coloque bicarbonato de sódio e água quente na panela e deixe de molho, ou ferva a água com bicarbonato e vinagre no fogo. A parte externa da panela pode ser areada para dar brilho, mas a parte interna deve ser limpa com métodos mais suaves.

Dicas adicionais

Evite guardar alimentos na panela. Retire os alimentos após o preparo e guarde-os em recipientes próprios, em vez de deixá-los na panela de alumínio.