DEU RUIM

Deborah Secco confessa impacto da separação na saúde da filha

A atriz contou que precisou trabalhar o psicológico da garotinha

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/08/2025 - 10:26 h | Atualizada em 27/08/2025 - 11:22
Deborah tem apenas uma filha -

O fim do relacionamento de Deborah Secco e Hugo Moura não afetou apenas o casal, mas sim a filha deles, Maria Flor, de 8 anos. A atriz contou que a herdeira enfrentou problemas de interação social após a separação dos pais.

“A Maria, com a minha separação, ela se isolou. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola”, disse ela, em entrevista concedida ao podcast Mil e Uma Tretas.

A famosa afirmou que precisou trabalhar o psicológico da garota para recuperar a interação social dela com os colegas. “Foi um movimento muito grande para [recuperar] esse social que é tão ativo aos oito anos. Eu não sabia que era tanto. Ela ser pertencente, as amigas saem todo final de semana juntas, é viagem junto, compram roupa junto, querem se vestir igual, fazer as mesmas coisas”, disparou.

Vale lembrar que Deborah e Hugo ficaram juntos por cerca de 9 anos. Eles começaram a se relacionar em 2015 e anunciaram o término publicamente em abril de 2024, mas já estavam separados há um ano.

Proibição de telas

Durante o bate papo, Deborah também falou sobre a relação de Maria Flor com as telas. Ela explicou que não restringe totalmente a filha, pois teme que ela se sinta excluída nos grupos das crianças na escola e no condomínio.

“Se ela é a única que não pertence, que não tem tela... Tirar não é uma possibilidade. Você tira ela do grupo”, disse ela, deixando claro que pretende tornar a garota pertencente a um espaço.

“Eu quero ser a tia mais legal para todas as amigas. É essa a minha meta: que as amigas da Maria me amem. Porque ela ama as amigas, e se as amigas me amarem ela vai me amar também, vai querer estar comigo”, concluiu.

