Reels com senha? Entenda nova ferramenta do Instagram

Instagram aposta em novidade - Foto: Agência Brasil

Uma nova ferramenta do Instagram vai acrescentar uma novidade na maneira como os usuários interagem com os criadores de conteúdo na rede social. Agora, os Reels podem ter senhas.

Testada desde abril, a ferramenta já está em funcionamento e permite que vídeos sejam publicados com acesso restrito, protegido por um código secreto. Ao tentar assistir a um Reel com senha, o usuário vai receber um aviso na tela e um botão para inserir o código secreto.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ou seja, apenas quem tiver acesso à senha conseguirá desbloquear o conteúdo. Essa mecânica possibilita que influenciadores, artistas e marcas compartilhem vídeos exclusivos com grupos selecionados de fãs ou clientes.

A cantora Ludmilla foi a primeira artista brasileira a usar a nova ferramenta no Brasil. Ela ofereceu uma experiência diferenciada aos seus seguidores e deu uma dica sobre a senha: “Meu nickname”. O vídeo publicado por ela é uma publicidade da nova música de trabalho, ‘Cam Girl’, em parceria com a norte-americana Victoria Monét.

Vale destacar que, além de gerar exclusividade, os Reels com senha também podem ser utilizados como ferramenta de engajamento e fidelização. Isso porque artistas podem liberar bastidores de shows, marcas podem oferecer prévias de lançamentos e influenciadores podem criar conteúdos dedicados apenas a seguidores que fizerem parte de grupos VIPs.

Além disso, apesar de ainda estar em fase de testes, a funcionalidade deve ser expandida gradualmente para mais usuários nas próximas semanas.