ENTRETENIMENTO
NOVIDADE

Reels com senha? Entenda nova ferramenta do Instagram

Ferramenta vai impactar na dinâmica entre seguidores e criadores de conteúdo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/08/2025 - 7:53 h
Instagram aposta em novidade
Instagram aposta em novidade -

Uma nova ferramenta do Instagram vai acrescentar uma novidade na maneira como os usuários interagem com os criadores de conteúdo na rede social. Agora, os Reels podem ter senhas.

Testada desde abril, a ferramenta já está em funcionamento e permite que vídeos sejam publicados com acesso restrito, protegido por um código secreto. Ao tentar assistir a um Reel com senha, o usuário vai receber um aviso na tela e um botão para inserir o código secreto.

Ou seja, apenas quem tiver acesso à senha conseguirá desbloquear o conteúdo. Essa mecânica possibilita que influenciadores, artistas e marcas compartilhem vídeos exclusivos com grupos selecionados de fãs ou clientes.

Sem segredo: Instagram revela os Reels que você curte; veja como evitar
Instagram lança novidade que imita o TikTok; saiba como republicar posts
Meta, dona do Instagram, investe R$ 80 bilhões para contratar jovem

A cantora Ludmilla foi a primeira artista brasileira a usar a nova ferramenta no Brasil. Ela ofereceu uma experiência diferenciada aos seus seguidores e deu uma dica sobre a senha: “Meu nickname”. O vídeo publicado por ela é uma publicidade da nova música de trabalho, ‘Cam Girl’, em parceria com a norte-americana Victoria Monét.

Vale destacar que, além de gerar exclusividade, os Reels com senha também podem ser utilizados como ferramenta de engajamento e fidelização. Isso porque artistas podem liberar bastidores de shows, marcas podem oferecer prévias de lançamentos e influenciadores podem criar conteúdos dedicados apenas a seguidores que fizerem parte de grupos VIPs.

Além disso, apesar de ainda estar em fase de testes, a funcionalidade deve ser expandida gradualmente para mais usuários nas próximas semanas.

x