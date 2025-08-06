Instagram lança novidade que imita o TikTok; saiba como republicar posts

Instagram começa a liberar novidade - Foto: Reprodução | Freepik

O Instagram começa a liberar, nesta quarta-feira, 6, para os seus usuários um recurso já conhecido por quem utiliza o TikTok.

A partir de agora, a plataforma digital permite que os usuários possam republicar os reels públicos e postagens de terceiros no seu perfil.

O novo botão de repostagem, que conta com duas setas que se encontram, passa a aparecer no aplicativo abaixo das publicações.

De acordo com a gigante norte-americana Meta, dona do Instagram, no perfil de cada pessoa, haverá uma aba de republicações. Com essa novidade, os seus seguidores vão conseguir ver os reposts realizados.

A empresa ainda destacou que as contas públicas podem desativar a opção de republicação, indo em 'Configurações', na seção 'Compartilhamento'.

Dono do Instagram comenta novidade

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, falou sobre a funcionalidade em anúncio. "Reposts estão finalmente disponíveis. Agora vou republicar meus memes favoritos", disse.

O recurso busca aumentar a viralização de conteúdos e o tempo gasto na plataforma. Essa novidade no Instagram já era observado no TikTok desde 2022.

Novidade é lançada no Instagram | Foto: Divulgação | Instagram

No Instagram, será possível ter acesso a um mapa de amigos para a ver a localização ativa de contatos, mas isso, por enquanto, está disponível somente nos EUA. A funcionalidade deve chegar a mais países nos próximos meses.