LANÇAMENTO
Instagram lança novidade que imita o TikTok; saiba como republicar posts
Plataforma digital começa a liberar o novo recurso para os seus usuários
Por Luiz Almeida
O Instagram começa a liberar, nesta quarta-feira, 6, para os seus usuários um recurso já conhecido por quem utiliza o TikTok.
A partir de agora, a plataforma digital permite que os usuários possam republicar os reels públicos e postagens de terceiros no seu perfil.
O novo botão de repostagem, que conta com duas setas que se encontram, passa a aparecer no aplicativo abaixo das publicações.
De acordo com a gigante norte-americana Meta, dona do Instagram, no perfil de cada pessoa, haverá uma aba de republicações. Com essa novidade, os seus seguidores vão conseguir ver os reposts realizados.
Leia Também:
A empresa ainda destacou que as contas públicas podem desativar a opção de republicação, indo em 'Configurações', na seção 'Compartilhamento'.
Dono do Instagram comenta novidade
Mark Zuckerberg, CEO da Meta, falou sobre a funcionalidade em anúncio. "Reposts estão finalmente disponíveis. Agora vou republicar meus memes favoritos", disse.
O recurso busca aumentar a viralização de conteúdos e o tempo gasto na plataforma. Essa novidade no Instagram já era observado no TikTok desde 2022.
No Instagram, será possível ter acesso a um mapa de amigos para a ver a localização ativa de contatos, mas isso, por enquanto, está disponível somente nos EUA. A funcionalidade deve chegar a mais países nos próximos meses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes