iPhones podem desvalorizar mais que rivais no mercado até 2027

Aparelhos da Apple devem desvalorizar mais que seus rivais até 2027 - Foto: Divulgação | @asherdipps

Os aparelhos da Apple sempre são destaque por diversos tópicos, um deles, preço de revenda, porém esse parâmetro pode mudar em 2027. Visto que, de acordo com uma pesquisa da SellCell, site especialista em comparação de preços de celulares, a desvalorização dos iPhones cresce enquanto o preço de revenda dos Galaxy, produzidos pela rival Samsung, tem aumentado nos últimos anos.

Os dados se baseiam em preços de revenda em mais de 40 sites de revenda dos Estados Unidos, sem envolver programas de benefícios, promoções de operadoras, sistemas de trocas ou ofertas de fidelização.

Celulares da Apple apresentam grande desvalorização | Foto: Divulgação | SellCell

Entenda a desvalorização

Segundo dados do site, a desvalorização dos celulares da Apple aumentou 10,7% em cinco meses após o lançamento. Por outro lado, a depreciação dos aparelhos da Samsung caiu 5,3% após cinco meses.

Celulares da Apple apresentam grande desvalorização no preço de revenda | Foto: Divulgação | SellCell

Seguindo a tendência dos últimos anos, a SellCell prevê que os celulares da linha Galaxy S da Samsung devem atingir o mesmo nível de retenção de preço que os iPhones tem em 2026, e no ano seguinte os superar, enquanto os celulares da Apple devem somente desvalorizar mais.

Porém, é possível que a Apple retarde essa desvalorização com o lançamento de algumas mudanças de impacto preparadas para o iPhone 17. Com isso, a Samsung pode alcançá-las em 2028, logo, caso a Apple não consiga reverter a situação nos próximos anos.