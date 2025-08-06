UBER PRO
Uber promete aumento de até 10% a motoristas; entenda
Programa passa a funcionar a partir de agosto
Por Azure Araujo
Em novidade para os motoristas, a Uber vai atualizar o programa de vantagens Uber Pro a partir de agosto. A mudança ainda passa por testes de melhorias. O novo ajuste busca ainda proporcionar ganhos e vantagens aos motoristas parceiros.
O Uber Pro é oferecido aos motoristas parceiros desde 2019. É um programa de vantagens exclusivas para motoristas parceiros que dirigem com a plataforma, oferecendo benefícios em combustível, academias, plano de saúde, planos de internet, acesso ao suporte telefônico, entre outros.
Como funcionará o Uber Pro?
O novo Uber Pro mantém as seguintes categorias para os motoristas: Ouro, Platina e Diamante e Azul. Os motoristas terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%, e quanto mais alta a categoria, serão mais ganhos e vantagens.
Leia Também:
No novo Uber Pro, motoristas nas categorias Ouro, Platina e Diamante terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%². Motoristas das categorias Platina e Diamante também vão contar com prioridade em ofertas de viagem exclusivas e prioridade de viagens em aeroportos — tudo para melhorar a sua experiência no dia a dia.
Vantagens do Uber Pro
O lançamento do novo plano da Uber oferece uma série de benefícios para os motoristas:
Ouro, Platina e Diamante:
Mais ganhos: nas categorias Ouro, Platina e Diamante, os motoristas ganham 10% a mais no valor das viagens através do UberX e demais produtos elegíveis comparado aos motoristas da categoria Azul.
Já nas categorias Platina e Diamante as atualizações nos critérios do Uber Pro oferecem:
Prioridade: em ofertas de viagem exclusivas, em comparação aos motoristas das categorias Azul e Ouro.
Vantagens nos Aeroportos: Prioridade nas corridas dentro do Radar de viagem em aeroportos, comparado aos motoristas das categorias Azul e Ouro.
De acordo com a empresa, o novo plano Uber Pro utiliza os seguintes critérios para determinar a categoria dos motoristas parceiros:
- Taxa de aceitação;
- Taxa de cancelamento;
- Avaliação;
- Pontos Uber Pro.
Ainda segundo a Uber, os motoristas podem se mover entre as categorias Ouro, Platina ou Diamante em qualquer momento durante o período do Uber Pro. Quem aderir ao plano pode também acessar na central do perfil pessoal, o painel de visualização da sua categoria com as estatísticas.
Mais vantagens
Além disso, o novo plano proporciona outro benefícios:
- Aumento de ganhos em até 10%
- Prioridade nas ofertas de viagem exclusivas
- Prioridade nas corridas do Radar de Viagens em aeroportos
- Cashback em combustível nos postos Ipiranga
- Suporte preferencial no app
- Preferências de região
- Destino extra
- Mais tempo para quitar os valores em atraso gerados por viagens em dinheiro
- Suporte exclusivo por telefone 24 horas
- Aulas de idiomas com a Rosetta Stone
- Reconhecimento no app de usuário
- Uber Chip – Plano de celular
- Descontos especiais para saúde
- Parceria TotalPass – Academia
- Desconto na compra de câmera veicular Intelbras
- Seguro proteção de ganhos
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes