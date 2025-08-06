Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

UBER PRO

Uber promete aumento de até 10% a motoristas; entenda

Programa passa a funcionar a partir de agosto

Por Azure Araujo

06/08/2025 - 15:11 h | Atualizada em 15/08/2025 - 12:30
Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante
Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante -

Em novidade para os motoristas, a Uber vai atualizar o programa de vantagens Uber Pro a partir de agosto. A mudança ainda passa por testes de melhorias. O novo ajuste busca ainda proporcionar ganhos e vantagens aos motoristas parceiros.

O Uber Pro é oferecido aos motoristas parceiros desde 2019. É um programa de vantagens exclusivas para motoristas parceiros que dirigem com a plataforma, oferecendo benefícios em combustível, academias, plano de saúde, planos de internet, acesso ao suporte telefônico, entre outros.

Como funcionará o Uber Pro?

O novo Uber Pro mantém as seguintes categorias para os motoristas: Ouro, Platina e Diamante e Azul. Os motoristas terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%, e quanto mais alta a categoria, serão mais ganhos e vantagens.

Leia Também:

Mais de 6,8 milhões de contas de golpista no WhatsApp são bloqueadas
Com indireta a rival, Google apresenta sua nova linha de celulares
Relatório aponta causa da implosão do submarino que iria ao Titanic

No novo Uber Pro, motoristas nas categorias Ouro, Platina e Diamante terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%². Motoristas das categorias Platina e Diamante também vão contar com prioridade em ofertas de viagem exclusivas e prioridade de viagens em aeroportos — tudo para melhorar a sua experiência no dia a dia.

Vantagens do Uber Pro

O lançamento do novo plano da Uber oferece uma série de benefícios para os motoristas:

Ouro, Platina e Diamante:

Mais ganhos: nas categorias Ouro, Platina e Diamante, os motoristas ganham 10% a mais no valor das viagens através do UberX e demais produtos elegíveis comparado aos motoristas da categoria Azul.

Já nas categorias Platina e Diamante as atualizações nos critérios do Uber Pro oferecem:

Prioridade: em ofertas de viagem exclusivas, em comparação aos motoristas das categorias Azul e Ouro.

Vantagens nos Aeroportos: Prioridade nas corridas dentro do Radar de viagem em aeroportos, comparado aos motoristas das categorias Azul e Ouro.

Uber mantém vantagens da categoria Azul
Uber mantém vantagens da categoria Azul | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

De acordo com a empresa, o novo plano Uber Pro utiliza os seguintes critérios para determinar a categoria dos motoristas parceiros:

  • Taxa de aceitação;
  • Taxa de cancelamento;
  • Avaliação;
  • Pontos Uber Pro.

Ainda segundo a Uber, os motoristas podem se mover entre as categorias Ouro, Platina ou Diamante em qualquer momento durante o período do Uber Pro. Quem aderir ao plano pode também acessar na central do perfil pessoal, o painel de visualização da sua categoria com as estatísticas.

Mais vantagens

Além disso, o novo plano proporciona outro benefícios:

  • Aumento de ganhos em até 10%
  • Prioridade nas ofertas de viagem exclusivas
  • Prioridade nas corridas do Radar de Viagens em aeroportos
  • Cashback em combustível nos postos Ipiranga
  • Suporte preferencial no app
  • Preferências de região
  • Destino extra
  • Mais tempo para quitar os valores em atraso gerados por viagens em dinheiro
  • Suporte exclusivo por telefone 24 horas
  • Aulas de idiomas com a Rosetta Stone
  • Reconhecimento no app de usuário
  • Uber Chip – Plano de celular
  • Descontos especiais para saúde
  • Parceria TotalPass – Academia
  • Desconto na compra de câmera veicular Intelbras
  • Seguro proteção de ganhos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aplicativo Uber Uber Pro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x