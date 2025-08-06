Uber promete aumento de até 10% a motoristas; entenda

Novas vantagens valem para as categorias ouro, platina e diamante - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Em novidade para os motoristas, a Uber vai atualizar o programa de vantagens Uber Pro a partir de agosto. A mudança ainda passa por testes de melhorias. O novo ajuste busca ainda proporcionar ganhos e vantagens aos motoristas parceiros.

O Uber Pro é oferecido aos motoristas parceiros desde 2019. É um programa de vantagens exclusivas para motoristas parceiros que dirigem com a plataforma, oferecendo benefícios em combustível, academias, plano de saúde, planos de internet, acesso ao suporte telefônico, entre outros.



Como funcionará o Uber Pro?

O novo Uber Pro mantém as seguintes categorias para os motoristas: Ouro, Platina e Diamante e Azul. Os motoristas terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%, e quanto mais alta a categoria, serão mais ganhos e vantagens.

No novo Uber Pro, motoristas nas categorias Ouro, Platina e Diamante terão acesso a um aumento de ganhos de até 10%². Motoristas das categorias Platina e Diamante também vão contar com prioridade em ofertas de viagem exclusivas e prioridade de viagens em aeroportos — tudo para melhorar a sua experiência no dia a dia.

Vantagens do Uber Pro

O lançamento do novo plano da Uber oferece uma série de benefícios para os motoristas:

Ouro, Platina e Diamante:

Mais ganhos: nas categorias Ouro, Platina e Diamante, os motoristas ganham 10% a mais no valor das viagens através do UberX e demais produtos elegíveis comparado aos motoristas da categoria Azul.

Já nas categorias Platina e Diamante as atualizações nos critérios do Uber Pro oferecem:

Prioridade: em ofertas de viagem exclusivas, em comparação aos motoristas das categorias Azul e Ouro.

Vantagens nos Aeroportos: Prioridade nas corridas dentro do Radar de viagem em aeroportos, comparado aos motoristas das categorias Azul e Ouro.

Uber mantém vantagens da categoria Azul | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

De acordo com a empresa, o novo plano Uber Pro utiliza os seguintes critérios para determinar a categoria dos motoristas parceiros:

Taxa de aceitação;

Taxa de cancelamento;

Avaliação;

Pontos Uber Pro.

Ainda segundo a Uber, os motoristas podem se mover entre as categorias Ouro, Platina ou Diamante em qualquer momento durante o período do Uber Pro. Quem aderir ao plano pode também acessar na central do perfil pessoal, o painel de visualização da sua categoria com as estatísticas.

Mais vantagens

Além disso, o novo plano proporciona outro benefícios: