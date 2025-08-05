Relatório aponta causa da implosão do submarino que iria ao Titanic

Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic - Foto: Reprodução | OceanGate

Dois anos após a tragédia do submarino Titan, que tinha a premissa de fazer uma excursão ao Titanic e implodiu, deixando cinco pessoas mortas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos revelou, nesta terça-feira, 5, o relatório final da investigação do caso. No documento, o órgão alega que a tragédia seria evitável.

As conclusões foram alinhadas com relatos de ex-funcionários da empresa responsável pelo projeto, a OceanGate. Em audiência pública em 2024 as testemunhas citaram fragilidades da estrutura e negligência dos donos da empresa.

Falhas de segurança graves foram identificadas

Segundo relatório final de investigação, o submarino foi projetado de forma inadequada e houve “graves falhas” de protocolos de segurança da empresa OceanGate. A Guarda Costeira dos EUA destacou que a perda de integridade estrutural do casco da embarcação resultou na implosão do Titan.

Ainda de acordo com o documento, “por vários anos antes do incidente, a empresa usou táticas de intimidação, o argumento de que realizava operações científicas e sua reputação positiva para escapar da fiscalização”. Com isso, a embarcação seguiu operando em grandes profundidades, apesar dos riscos evidentes.

As autoridades norte-americanas ainda identificaram falhas no processo de certificação, manutenção e inspeção do submarino, além de uma “uma cultura de trabalho tóxica na OceanGate”. O documento ainda alega que os testes conduzidos no Titan não seguiam os princípios básicos da engenharia.

Outro problema citado no documento foi o fato de que a empresa não realizou um estudo para determinar a vida útil do casco do submarino, assim como revisões e manutenções preventivas. Somado a isso, os donos da empresa confiaram demais em um sistema de monitoramento em tempo real para avaliação da condição da estrutura, mas não analisaram os dados da avaliação de forma adequada

Relembre o caso