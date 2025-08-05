Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Relatório aponta causa da implosão do submarino que iria ao Titanic

Segundo relatório, a tragédia que matou cinco pessoas era evitável

Por Redação

05/08/2025 - 14:57 h
Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic
Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic -

Dois anos após a tragédia do submarino Titan, que tinha a premissa de fazer uma excursão ao Titanic e implodiu, deixando cinco pessoas mortas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos revelou, nesta terça-feira, 5, o relatório final da investigação do caso. No documento, o órgão alega que a tragédia seria evitável.

As conclusões foram alinhadas com relatos de ex-funcionários da empresa responsável pelo projeto, a OceanGate. Em audiência pública em 2024 as testemunhas citaram fragilidades da estrutura e negligência dos donos da empresa.

Falhas de segurança graves foram identificadas

Segundo relatório final de investigação, o submarino foi projetado de forma inadequada e houve “graves falhas” de protocolos de segurança da empresa OceanGate. A Guarda Costeira dos EUA destacou que a perda de integridade estrutural do casco da embarcação resultou na implosão do Titan.

Leia Também:

IPhone 17: vale a pena ir do Brasil aos EUA comprar o novo celular?
EUA contra o mundo? País restringe dados meteorológicos de satélites
Internet grátis da Starlink chega ao Brasil; saiba como ativá-la

Ainda de acordo com o documento, “por vários anos antes do incidente, a empresa usou táticas de intimidação, o argumento de que realizava operações científicas e sua reputação positiva para escapar da fiscalização”. Com isso, a embarcação seguiu operando em grandes profundidades, apesar dos riscos evidentes.

As autoridades norte-americanas ainda identificaram falhas no processo de certificação, manutenção e inspeção do submarino, além de uma “uma cultura de trabalho tóxica na OceanGate”. O documento ainda alega que os testes conduzidos no Titan não seguiam os princípios básicos da engenharia.

Outro problema citado no documento foi o fato de que a empresa não realizou um estudo para determinar a vida útil do casco do submarino, assim como revisões e manutenções preventivas. Somado a isso, os donos da empresa confiaram demais em um sistema de monitoramento em tempo real para avaliação da condição da estrutura, mas não analisaram os dados da avaliação de forma adequada

Relembre o caso

  • O submarino Titan, desenvolvido e operado pela empresa OceanGate implodiu no dia 18 de junho de 2023, durante uma expedição aos destroços do Titanic, que se localizam a cerca de 4 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico;
  • A bordo da embarcação estavam cinco pessoas, que morreram no local;
  • O contato com a embarcação foi perdido após 1 hora e 45 minutos após o início da descida;
  • Quatro dias após o desaparecimento do Titan, alguns destroços foram encontrados pela Guarda Costeira dos EUA, revelando uma possível implosão que teria acontecido a cerca de 3.800 metros de profundidade por conta da pressão da água na cabine.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

submarino titan titanic

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Submarino Titan que implodiu expedição ao Titanic
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x