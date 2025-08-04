Internet grátis da Starlink chega ao Brasil; saiba como ativá-la

Starlink chega ao Brasil com planos de internet para pessoas que vivem longe dos centros urbanos - Foto: Reprodução

A Starlink, conhecida por ser comandada pelo bilionário Elon Musk, liberou nesta quinta-feira, 31, a oferta de internet gratuita via satélite. A novidade abrange uma gama de celulares de diversas marcas e gerações que estão habilitados para se conectar à rede.

Em fase inicial, a ideia desenvolvida pela Space X tem o intuito de funcionar nos celulares que têm as seguintes utilidades.

Envio de mensagens de texto;

Chamadas de emergência;

Possibilidade de usar a localização em tempo real.

O T-Mobile e a Starlink prometem manter a internet em qualquer lugar do mundo, em alta velocidade.

O serviço leva o nome de Direct to Cell e já funciona desde janeiro de 2024, até então em aparelhos e regiões específicas.

Como habilitar a internet gratuita da Starlink? Confira o passo a passo

Verificar a compatibilidade do aparelho: é necessário confirmar se o dispositivo móvel é compatível com a tecnologia da Starlink.

é Atualizar o sistema operacional: m anter o sistema atualizado é essencial para o funcionamento da conexão emergencial via satélite. Dispositivos Android e iOS devem estar com suas versões mais recentes.

m Ativar redes emergenciais: c om a compatibilidade e o sistema atualizados, é necessário ativar a função de acesso automático às redes emergenciais. Essa configuração está disponível nos menus “Conexões” ou “Redes móveis”. Ao habilitá-la, o aparelho se conectará automaticamente ao serviço via satélite quando não houver sinal tradicional.

Como funciona a conexão com a Starlink?

Sempre que o usuário estiver fora da cobertura de uma operadora tradicional, a conexão com a Starlink será ativada automaticamente. O dispositivo exibirá o nome “T-Mobile SpaceX” na tela.

Inicialmente, o serviço permitirá apenas envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a recursos de emergência.

Após a fase inicial, há expectativa de que sejam incluídas chamadas de voz e navegação na web.

Celulares compatíveis com a rede Starlink

Veja os equipamentos que estão incluídos nesta nova fase:

Samsung

Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54

Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 Fan Edition

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6

Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6

Apple

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Motorola

Razr 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Google

Pixel 9 Pro Fold

Três modelos adicionais da família Pixel