Internet grátis da Starlink chega ao Brasil; saiba como ativá-la
Veja se o seu celular é compatível com a novidade liberada nesta quinta-feira, 31
Por Gabriela Araújo
A Starlink, conhecida por ser comandada pelo bilionário Elon Musk, liberou nesta quinta-feira, 31, a oferta de internet gratuita via satélite. A novidade abrange uma gama de celulares de diversas marcas e gerações que estão habilitados para se conectar à rede.
Em fase inicial, a ideia desenvolvida pela Space X tem o intuito de funcionar nos celulares que têm as seguintes utilidades.
- Envio de mensagens de texto;
- Chamadas de emergência;
- Possibilidade de usar a localização em tempo real.
O T-Mobile e a Starlink prometem manter a internet em qualquer lugar do mundo, em alta velocidade.
O serviço leva o nome de Direct to Cell e já funciona desde janeiro de 2024, até então em aparelhos e regiões específicas.
Como habilitar a internet gratuita da Starlink? Confira o passo a passo
- Verificar a compatibilidade do aparelho: é necessário confirmar se o dispositivo móvel é compatível com a tecnologia da Starlink.
- Atualizar o sistema operacional: manter o sistema atualizado é essencial para o funcionamento da conexão emergencial via satélite. Dispositivos Android e iOS devem estar com suas versões mais recentes.
- Ativar redes emergenciais: com a compatibilidade e o sistema atualizados, é necessário ativar a função de acesso automático às redes emergenciais. Essa configuração está disponível nos menus “Conexões” ou “Redes móveis”. Ao habilitá-la, o aparelho se conectará automaticamente ao serviço via satélite quando não houver sinal tradicional.
Como funciona a conexão com a Starlink?
Sempre que o usuário estiver fora da cobertura de uma operadora tradicional, a conexão com a Starlink será ativada automaticamente. O dispositivo exibirá o nome “T-Mobile SpaceX” na tela.
Inicialmente, o serviço permitirá apenas envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a recursos de emergência.
Após a fase inicial, há expectativa de que sejam incluídas chamadas de voz e navegação na web.
Celulares compatíveis com a rede Starlink
Veja os equipamentos que estão incluídos nesta nova fase:
Samsung
- Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54
- Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra
- Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
- Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition
- Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 Fan Edition
- Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra
- Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6
- Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6
Apple
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
Motorola
- Razr 2024
- Moto G Stylus 5G 2024
- Pixel 9 Pro Fold
Três modelos adicionais da família Pixel
- T-Mobile
- REVL 7 5G
- REVL 7 Pro 5G
