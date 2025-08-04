Menu
TECNOLOGIA

Internet grátis da Starlink chega ao Brasil; saiba como ativá-la

Veja se o seu celular é compatível com a novidade liberada nesta quinta-feira, 31

Por Gabriela Araújo

31/07/2025 - 20:34 h | Atualizada em 04/08/2025 - 10:18
Starlink chega ao Brasil com planos de internet para pessoas que vivem longe dos centros urbanos
A Starlink, conhecida por ser comandada pelo bilionário Elon Musk, liberou nesta quinta-feira, 31, a oferta de internet gratuita via satélite. A novidade abrange uma gama de celulares de diversas marcas e gerações que estão habilitados para se conectar à rede.

Em fase inicial, a ideia desenvolvida pela Space X tem o intuito de funcionar nos celulares que têm as seguintes utilidades.

  • Envio de mensagens de texto;
  • Chamadas de emergência;
  • Possibilidade de usar a localização em tempo real.

O T-Mobile e a Starlink prometem manter a internet em qualquer lugar do mundo, em alta velocidade.

Leia Também:

Saiba como garantir internet gratuita via satélite da Starlink
Quais os 53 celulares que poderão se conectar à Starlink gratuitamente?
Starlink de Elon Musk chega ao Brasil neste mês para alguns celulares
Antena Starlink Mini chega ao Brasil; confira detalhes

O serviço leva o nome de Direct to Cell e já funciona desde janeiro de 2024, até então em aparelhos e regiões específicas.

Como habilitar a internet gratuita da Starlink? Confira o passo a passo

  • Verificar a compatibilidade do aparelho: é necessário confirmar se o dispositivo móvel é compatível com a tecnologia da Starlink.
  • Atualizar o sistema operacional: manter o sistema atualizado é essencial para o funcionamento da conexão emergencial via satélite. Dispositivos Android e iOS devem estar com suas versões mais recentes.
  • Ativar redes emergenciais: com a compatibilidade e o sistema atualizados, é necessário ativar a função de acesso automático às redes emergenciais. Essa configuração está disponível nos menus “Conexões” ou “Redes móveis”. Ao habilitá-la, o aparelho se conectará automaticamente ao serviço via satélite quando não houver sinal tradicional.

Como funciona a conexão com a Starlink?

Sempre que o usuário estiver fora da cobertura de uma operadora tradicional, a conexão com a Starlink será ativada automaticamente. O dispositivo exibirá o nome “T-Mobile SpaceX” na tela.

Inicialmente, o serviço permitirá apenas envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a recursos de emergência.

Após a fase inicial, há expectativa de que sejam incluídas chamadas de voz e navegação na web.

Celulares compatíveis com a rede Starlink

Veja os equipamentos que estão incluídos nesta nova fase:

Samsung

  • Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54
  • Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra
  • Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
  • Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition
  • Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 Fan Edition
  • Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra
  • Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6
  • Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6

Apple

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Motorola

  • Razr 2024
  • Moto G Stylus 5G 2024

Google

  • Pixel 9 Pro Fold

Três modelos adicionais da família Pixel

  • T-Mobile
  • REVL 7 5G
  • REVL 7 Pro 5G

Ver todas

x