Com indireta a rival, Google apresenta sua nova linha de celulares

Google apresenta teaser de Google Pixel 10 com alfinetada para Apple - Foto: Divulgação | Google

A nova geração de celulares da Google, o Pixel 10, está nas vésperas de seu lançamento oficial, programado para o evento Made by Google, marcado para o dia 20 de agosto em Nova York, nos Estados Unidos.

E para a promoção do aparelho, a Google divulgou um teaser nesta segunda-feira, 04, com uma provocação direta à rival Apple, criticando o tempo esperado por seus usuários pelos recursos prometidos nos novos iPhones.

O vídeo apresenta uma frase que diz: "Se você compra um novo telefone por causa de um recurso que será lançado em breve... Mas tem que esperar um ano inteiro, você pode mudar sua definição de 'em breve' ou pode simplesmente trocar de telefone".

Entenda como será a linha Pixel 10

A linha Pixel 10 terá quatro aparelhos no total:

Pixel 10 (base);

Pixel 10 Pro;

Pixel 10 Pro XL;

Pixel 10 Pro Fold (dobrável).

Em geral, o design não apresenta muitas diferenças da linha Pixel 9 Pro, mantendo a mesma identidade visual e barra de câmeras com sensor de temperatura. Somado a isso, uma das cores já foi revelada, sendo um azul acinzentado, chamado geralmente de “Moonstone”.

Câmeras

Como novidade, o Pixel 10 base terá três câmeras traseiras, incluindo uma lente teleobjetiva, utilizada para fotos de longas distâncias, porém, para compensar nos custos, a empresa deve utilizar sensores menores, provavelmente os mesmos do Pixel 9A, o que pode acarretar em imagens com uma menor captação de luz.

Já para os modelos Pro e Fold a qualidade já será superior, com sensores mais avançados, mantendo os mesmos da geração anterior, porém com melhorias pontuais.

Carregador

Esses aparelhos devem ser a primeira geração a receber o carregamento magnético Qi 2, com potência de até 25W. A presença de acessórios como Pixelsnap (carregadores e capas magnéticas) reforça essa teoria.

Somado a isso, os novos modelos são mais espessos e pesados, muito provavelmente para comportar baterias maiores e os ímãs para Qi2.

Funções Internas

A nova linha Google Pixel 10 terá algumas novas funções baseadas em inteligência artificial, sendo elas:

Speak-to-tweak: edições de fotos por comando de voz;

Sketch-to-Image: transforma desenhos simples em imagens realistas;

Pixel sense: novo assistente inteligente, que usa dados de apps Google para antecipar tarefas, sugerir ações e personalizar o uso do aparelho, tudo processado localmente, sem depender da nuvem.

O sistema operacional já será integrado com o Android 15, incluindo o visual Material 3 Expresive e um modo Desktop similar ao Samsung DeX. A interface será mais adaptável e focada na produtividade e integração entre os dispositivos.

Cores

O Pixel 10 tem cores mais vivas a sua disposição, como: Obsidian (preto), Indigo (azul vibrante), Frost (azul claro), Limoncello (verde fluorescente). Já os modelos Pro, XL e Fold possuem outras variações mais suaves, como: Moonstone (azul acinzentado), Jade (verde suave), Porcelain (branco), Obsidian (preto — exceto o Fold, que não terá essa cor).

Vantagens extras

As pessoas que comprarem o Google Pixel 10 devem receber algumas vantagens, como:

Atualizações do Android mais rápidas;

Períodos grátis de uso de alguns serviços, como Google One e YouTube Premium;

Integração otimizada com outros dispositivos Google, como fones de ouvido, relógios, etc.

Confira o teaser do celular