Mais de 6,8 milhões de contas de golpista no WhatsApp são bloqueadas

A Meta começou a alertar os usuários sobre cuidados - Foto: Reprodução

A Meta informou que suspendeu 6,8 milhões de contas do WhatsApp vinculadas a golpistas somente no primeiro semestre deste ano. A ação é uma medida da empresa para fortalecer a segurança contra esquemas golpistas.

Entre os golpes mais comuns das contas estão a de investimentos fictícios em criptomoedas até -quecimento rápido, explicaram executivos da empresa em uma sessão informativa.

De acordo com a Meta, a maioria das contas são do sudeste asiático. A empresa trabalhou com a OpenAI para encerrar um golpe rastreado até o Camboja que utilizava o ChatGPT para gerar mensagens de texto contendo um link para o WhatsApp para atrair as vítimas, segundo a empresa.

"Sempre há uma armadilha e deveria ser um sinal de alerta para todos: você precisa pagar adiantado para obter os retornos ou ganhos prometidos", indicou o aplicativo, de propriedade da Meta, em uma publicação em seu blog oficial.

Usuários estão sendo alertados

A Meta começou a alertar os usuários do aplicativo de mensagens sobre cuidados ao serem adicionados a grupos desconhecidos por pessoas que não conseguem identificar. Os novos "resumos de segurança" são salvaguardas que fornecem informações sobre o grupo e dicas para identificar golpes, juntamente com a opção de sair rapidamente.

"Todos já passamos por isso: alguém que você não conhece tenta lhe enviar uma mensagem ou adicioná-lo a um grupo, prometendo oportunidades de investimento de baixo risco ou dinheiro fácil, ou dizendo que você tem uma conta em atraso que está vencida", declarou a Meta em sua publicação.

"A realidade é que, muitas vezes, são golpistas tentando se aproveitar da bondade, confiança e disposição das pessoas para ajudar, ou de seus medos de que possam estar em problemas se não enviarem dinheiro rápido", resumiu a empresa.