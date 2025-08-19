Sem segredo: Instagram revela os Reels que você curte; veja como evitar

Instagram expõe situação de seguidores - Foto: Reprodução | Freepik

O Instagram lançou uma nova função que promete gerar debate entre os usuários: agora, é possível ver os Reels que seus amigos curtiram ou comentaram.

A novidade chegou com a aba “Amigos”, lançada em agosto de 2025, que reúne um feed exclusivo com os conteúdos em alta entre os contatos mais próximos.

Embora o recurso seja interessante para quem gosta de acompanhar as preferências da rede, muitos internautas não estão nada satisfeitos com a falta de privacidade.

A boa notícia é que existe um jeito simples de impedir que suas curtidas apareçam para os outros.

Como esconder Reels curtidos no Instagram

Se você prefere manter suas interações discretas, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse seu perfil do Instagram e toque nas três listras para abrir o menu de configurações; Selecione “Atividade na aba Amigos”; Toque em “Ninguém” para desativar a exibição de suas curtidas.

Desta forma, suas interações nos Reels deixam de aparecer na seção “Amigos”, garantindo mais controle sobre sua atividade na plataforma.

Truque para descobrir quem está stalkeando seus destaques

Além da novidade dos Reels, um truque criativo viralizou entre os usuários que querem descobrir quem anda de olho em seus destaques.

A técnica usa os stickers de reações do Instagram para identificar quem visualizou seus stories de forma discreta.

Veja como funciona:

Abra o Instagram e inicie a criação de um novo Story; Tire qualquer foto (até mesmo uma imagem preta serve); Toque no ícone de “Stickers” e escolha o emoji de olhos apaixonados (reação); Aumente o emoji até cobrir toda a tela; Cole a foto desejada da galeria por cima do emoji; Publique o story e adicione-o aos destaques.

Assim, sempre que alguém tocar na tela para visualizar, acabará clicando no emoji escondido e você receberá uma notificação instantânea de quem interagiu.