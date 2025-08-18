Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Revolução! Chineses vão lançar em 2026 um robô capaz de engravidar

Tecnologia promete revolucionar a reprodução humana

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

18/08/2025 - 19:05 h | Atualizada em 19/08/2025 - 10:29
O lançamento está previsto para 2026,
O lançamento está previsto para 2026, -

Uma empresa chinesa surpreendeu o mundo ao anunciar o desenvolvimento do primeiro robô-gestante do planeta. A inovação, apresentada pela Kaiwa Technology, de Guangzhou, recria todo o processo da gravidez humana por meio de um útero artificial instalado dentro de um humanoide.

O lançamento está previsto para 2026, com preço estimado abaixo de 100 mil yuans (cerca de R$ 75 mil). A ideia, revelada na Conferência Mundial de Robótica de 2025, em Pequim, pelo fundador da empresa, Zhang Qifeng, consiste em um humanoide em tamanho real projetado para carregar um feto por dez meses e dar à luz.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Robô com útero artificial imita a gestação natural

O feto se desenvolve em líquido amniótico artificial e recebe nutrientes por meio de um sistema de mangueiras que simula a placenta. Segundo Qifeng, a tecnologia já é usada em ambientes laboratoriais e agora passa a ser adaptada para uma interação direta entre humanos e robôs.

Leia Também:

Novo iPhone tem especificações de câmeras e outros pontos vazadas
Economize no Uber: conheça recursos que reduzem o valor das corridas
O algoritmo e a pedagogia do oprimido

“Não é apenas uma incubadora. É um humanoide que acompanha todas as etapas, da concepção ao parto”, disse o pesquisador, também afiliado à Universidade Tecnológica de Nanyang.

Alternativa à gravidez tradicional

O robô para barriga de aluguel surge como opção para pessoas que não podem ou não desejam passar pela gestação. A empresa destaca o potencial para casais inférteis e para mulheres sem condições de gerar filhos biologicamente.

Uma usuária nas redes sociais reagiu com entusiasmo: “Tentei inseminação artificial três vezes, mas não obtive sucesso em nenhuma. Agora tenho a chance de ter um bebê”. Outro comentário viralizou entre os chineses: “Se o preço for apenas metade do meu salário anual, eu compraria imediatamente”.

Debate ético e legal divide opiniões

Apesar do otimismo, o anúncio desencadeou intensas discussões. Críticos classificaram a tecnologia como “antinatural” e “antiética”, afirmando que priva o bebê da conexão essencial com a mãe biológica.

Já apoiadores enxergam uma oportunidade de libertar as mulheres dos fardos da gestação e ampliar as possibilidades da reprodução assistida.

Zhang Qifeng confirmou que já existem conversas com autoridades da província de Guangdong sobre os desafios legais e políticos envolvidos. Segundo o pesquisador, propostas relacionadas estão em análise dentro das deliberações legislativas em andamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Maternidade Reprodução Artificial Robô Gestante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O lançamento está previsto para 2026,
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

O lançamento está previsto para 2026,
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

O lançamento está previsto para 2026,
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

O lançamento está previsto para 2026,
Play

VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

x