Economize no Uber: conheça recursos que reduzem o valor das corridas

O Uber frequentemente oferece cupons de desconto - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O Uber é um dos aplicativos de transporte mais usados no Brasil, mas muitos passageiros acabam pagando mais do que deveriam por desconhecer recursos e boas práticas que podem reduzir o custo das viagens.

6 dicas para pagar menos no Uber

Corridas compartilhadas

Em várias cidades, o Uber oferece modalidades como UberPOOL ou UberX Share, em que passageiros com rotas semelhantes dividem a corrida. Isso pode gerar economia de até 30% em relação ao UberX. A disponibilidade dependde da cidade e da demanda, mas é uma das formas mais vantajosas de economizar.

Alternativas de baixo custo em testes internacionais

Em alguns países, a Uber testou o Uber Shuttle, serviço de vans ou ônibus que seguem rotas fixas e custam bem menos que uma corrida individual. Embora ainda não esteja disponível no Brasil, é uma opção interessante para acompanhar caso seja lançada em capitais brasileiras.

Assinaturas que ajudam a estabilizar preços

O Ride Pass é uma assinatura que permite pagar tarifas mais estáveis em corridas frequentes, evitando grandes variações de preço. Testado em cidades como São Paulo, nem sempre está ativo, então é importante verificar no aplicativo se há algum plano disponível em sua região.

Evite pagar mais em horários de alta demanda

A tarifa dinâmica é ativada em momentos de alta demanda, como dias de chuva, horários de pico ou após grandes eventos. Para economizar, espere alguns minutos ou caminhe até um ponto menos movimentado, isso pode reduzir significativamente o valor da viagem.

Divida a corrida e pague apenas sua parte

Se estiver acompanhado, utilize o recurso Dividir Valor da Corrida no aplicativo. Cada passageiro paga sua parte diretamente no cartão cadastrado, tornando a economia simples e eficiente.

Aproveite cupons e planos de benefícios

O Uber frequentemente oferece cupons de desconto em campanhas especiais. Além disso, o Uber One, disponível em algumas cidades, oferece tarifas reduzidas e benefícios em pedidos do Uber Eats. Verifique no aplicativo se o plano está disponível para você.