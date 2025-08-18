TECNOLOGIA
Novo iPhone tem especificações de câmeras e outros pontos vazadas
Modelo tratado como acessível terá design diferente segundo vazamento
Um informante especialista em tecnologia conhecido como Digital Chat Station revelou na rede social chinesa Weibo as principais especificações do iPhone 17e, modelo acessível do iPhone 17, nesta segunda-feira, 18. Além dos novos detalhes, o celular deve trazer uma mudança no design.
A Apple deve apresentar a nova linha do iPhone 17 de forma global com quatro modelos, caso seja seguido o mesmo cronograma adotado com o iPhone 16e neste ano, lançando seu sucessor apenas em 2026.
Segundo as informações obtidas pela cadeia de vazamentos, o Digital Chat Station diz que o iPhone 17e será equipado com:
- Tela OLED de 6,1 polegadas e 60 Hz;
- Design Dynamic Island e chipset Apple A19;
- Câmera frontal de 12 megapixels com reconhecimento facial 3D;
- Câmera traseira com sensor principal de 48 MP.
Apesar dessas mudanças, o ponto mais atrativo do iPhone 17e será o de ser o iPhone mais barato da linha de novidades.
