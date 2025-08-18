Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Novo iPhone tem especificações de câmeras e outros pontos vazadas

Modelo tratado como acessível terá design diferente segundo vazamento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/08/2025 - 18:13 h
iPhone 17e tem especificações vazadas
iPhone 17e tem especificações vazadas -

Um informante especialista em tecnologia conhecido como Digital Chat Station revelou na rede social chinesa Weibo as principais especificações do iPhone 17e, modelo acessível do iPhone 17, nesta segunda-feira, 18. Além dos novos detalhes, o celular deve trazer uma mudança no design.

A Apple deve apresentar a nova linha do iPhone 17 de forma global com quatro modelos, caso seja seguido o mesmo cronograma adotado com o iPhone 16e neste ano, lançando seu sucessor apenas em 2026.

Segundo as informações obtidas pela cadeia de vazamentos, o Digital Chat Station diz que o iPhone 17e será equipado com:

  • Tela OLED de 6,1 polegadas e 60 Hz;
  • Design Dynamic Island e chipset Apple A19;
  • Câmera frontal de 12 megapixels com reconhecimento facial 3D;
  • Câmera traseira com sensor principal de 48 MP.

Apesar dessas mudanças, o ponto mais atrativo do iPhone 17e será o de ser o iPhone mais barato da linha de novidades.

x