Novo iPhone tem especificações de câmeras e outros pontos vazadas

iPhone 17e tem especificações vazadas - Foto: Divulgação

Um informante especialista em tecnologia conhecido como Digital Chat Station revelou na rede social chinesa Weibo as principais especificações do iPhone 17e, modelo acessível do iPhone 17, nesta segunda-feira, 18. Além dos novos detalhes, o celular deve trazer uma mudança no design.

A Apple deve apresentar a nova linha do iPhone 17 de forma global com quatro modelos, caso seja seguido o mesmo cronograma adotado com o iPhone 16e neste ano, lançando seu sucessor apenas em 2026.

Segundo as informações obtidas pela cadeia de vazamentos, o Digital Chat Station diz que o iPhone 17e será equipado com:

Tela OLED de 6,1 polegadas e 60 Hz;

Design Dynamic Island e chipset Apple A19;

Câmera frontal de 12 megapixels com reconhecimento facial 3D;

Câmera traseira com sensor principal de 48 MP.

Apesar dessas mudanças, o ponto mais atrativo do iPhone 17e será o de ser o iPhone mais barato da linha de novidades.