MAIS UMA POLÊMICA

Preso, Hytalo Santos é alvo de nova acusação grave que envolve menor

Hytalo Santos está preso há 12 dias

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/08/2025 - 8:34 h
Hytalo Santos foi preso no último dia 15
Hytalo Santos foi preso no último dia 15

Hytalo Santos foi alvo de mais uma acusação grave. Ex-amigo do influenciador, Erick Santos revelou que ele dopava uma adolescente que costumava aparecer em seus vídeos para poder sair sem a companhia dela.

Vale lembrar que Hytalo está preso após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, denunciar a exploração de menores em um vídeo que alcançou 47 milhões de visualizações.

Erick, que também é influenciador, deu uma entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo, e contou que Hytalo usou o medicamento Dramin para dopar a jovem durante uma viagem a São Paulo (SP), em 2020.

“Ninguém nunca sabia qual era a verdadeira idade dela. Uma hora tinha 15, outra já tinha 16. A menina claramente com cara de criança”, contou Erick. Segundo ele, a menor foi dopada e deixada sozinha em uma casa na capital paulista.

“O que o Hytalo nos passava é que: ‘Quando a gente for jantar, coloca três dramins [medicamento para enjoo que dá sono] no suco dela, porque ai vai dar um sono e quando ela dormir a gente sai escondido'”.

Além disso, Erick apontou a possível motivação de Hytalo: “Isso porque ela tinha muita vontade de ir para os lugares que ela não entraria”.

Hytalo segue preso

Presos há 12 dias, Hytalo Santos e o marido, Israel Natã, conhecido como Euro, são alvo de uma investigação do Ministério Público Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

O influenciador é investigado por duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho.

A prisão dele e do marido envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

O caso ganhou veio à tona após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idade em supostos contextos sexuais.

