PODEROSOS

Diária de hotel de Léo Santana e Lore Improta impressiona; saiba valor

Léo e Lore estão curtindo as férias na Itália

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/08/2025 - 21:59 h
O casal está curtindo dias de luxo
O casal está curtindo dias de luxo -

Léo Santana e Lore Improta estão aproveitando bem as férias na Europa. O casal está passando alguns dias em Capri, na Itália, e aproveitou para curtir a hospedagem em um dos hotéis mais luxuosos do país.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

O escolhido pelos baianos foi o Grand Hotel Quisisana, com diárias que chegam à até € 13 mil, que convertido na cotação atual chega a R$ 82 mil. O local possui uma sauna, banho turco e piscina aquecida.

O espaço ainda conta com uma piscina exterior em mármore, com borda infinita e jatos de hidromassagem, centro de massagens, academia, e espaço de beleza, com serviços de cabeleireiro disponíveis.

Piscina do hotel
Piscina do hotel | Foto: Divulgação

O hotel também possui um serviço exclusivo de concierge, oferecendo transferências de barco, carro ou helicóptero. Além de reservas em restaurantes, aluguel de barco e chamadas de despertar.

Segredo do casamento

Casada com Léo Santana há oito anos, Lore Improta revelou recentemente qual o segredo para manter uma relação estável com o amado. Em entrevista ao podcast Elas que Assinam, a dançarina afirmou que busca equilibrar o tempo que tem com o marido.

“Eu me sinto completa da maneira que administro minha vida, do tempo de qualidade que tenho com minha filha e com meu marido, e dentro do meu trabalho”, disse ela.

“Obviamente hoje eu tenho uma rede de apoio que me permite fazer isso, tenho privilégios que me permitem fazer isso. A gente não está se colocando no lugar de uma pessoa que ou trabalha, ou cuida dos filhos”, afirmou.

“A gente precisa muito dessa organização. Léo, se deixar, não mexe na agenda dele são 30, 40 shows. Então, eu nem falo com ele; já falo com o empresário: 'Você vai bloquear 10 dias de tanto a tanto'. Se não, eu não vejo meu marido”, completou ela, em tom de brincadeira.

