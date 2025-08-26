Menu
NOVO AMOR

Luan Pereira engata romance após polêmica com Wanessa Camargo

A jovem assumiu o romance com o cantor nesta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/08/2025 - 19:01 h
Parece que o clima íntimo entre Wanessa Camargo e Luan Pereira não passou de encenação para o público. O cantor sertanejo teve seu coração fisgado por outra moça, que assumiu publicamente o romance em seu perfil privado no Instagram.

A nova namorada do artista é a influenciadora Victoria Miranda, que esteve com ele durante a gravação do quadro Dança dos Famosos, do Domingão Com Huck, da TV Globo. A loira compartilhou registros no local e ao lado do amado.

Em um dos posts, ela exibiu o print de uma ligação com o famoso, afirmando que estava matando a saudade dele. “Um dia longe e a gente já fica em ligação para matar a saudade”, escreveu na legenda da publicação.

Na web, diversos internautas comentaram sobre o novo casal e relembraram uma polêmica recente envolvendo Victoria, que foi apontada como affair do cantor Zé Felipe, mas desmentiu a informação publicamente.

Polêmica com Wanessa Camargo

Nesta semana, Luana foi quem teve seu nome envolvido em uma confusão com Wanessa Camargo e Dado Dolabella. O rapaz foi agredido pelo ator em um bar da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, ele chamou a filha de Zezé Di Camargo para mostrar um passo de dança e pegou na cintura dela. O fato irritou o ex-Fazenda, que partiu para cima do cantor e o empurrou, causando um alvoroço no local.

Luan chegou a se pronunciar sobre o assunto em seu perfil do Instagram e contou detalhes do ocorrido. “Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: ‘desculpa’. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: ‘cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum’”, disse.

“Acordei com esses bafafás, com esses negócios. O povo falando que estou roxo. É espinha, gente. É a fase dos hormônios à flor da pele, a adolescência. Apesar dos meus 22 anos. (…) Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão. E tchau, obrigado”, concluiu ele, brincando com a situação.

