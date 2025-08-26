Menu
INTERNAÇÃO FAUSTÃO

Como está Faustão? Estado de saúde é revelado após transplantes

O apresentador está internado há três meses em São Paulo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/08/2025 - 18:13 h
Faustão gerou preocupação nos fãs
Faustão gerou preocupação nos fãs -

Faustão teve seu estado de saúde atualizado nesta terça-feira, 26. Internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, desde maio, o apresentador segue fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem previsão de alta.

Procurada pela imprensa, a assessoria do artista afirmou que não houveram mudanças em seu quadro de saúde e o último boletim médico, do dia 18 de agosto, segue válido para ele.

“O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções de reabilitação física e nutricional”, dizia o boletim.

Transplantes

Faustão realizou dois novos transplantes nas últimas semanas. Ofamoso recebeu um novo fígado e um rim após ser diagnósticado comuma infecção bacteriana aguda com sepse, conhecida como infecção generalizada.

Em 2023, ele passou por um transplante de coração e no início de 2024 recebeu seu primeiro rim. Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos.

Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

x