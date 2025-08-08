Faustão furou a fila dos transplantes? Secretaria de Saúde se manifesta

Faustão segue internado - Foto: Reprodução | Record

Após receber dois transplantes em poucos dias, sendo um de fígado no dia 6 de agosto e um retransplante renal no dia 7, Faustão tem sido alvo de questionamentos nas redes sociais sobre a rapidez com que obteve os órgãos.

Ao jornal Extra, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo esclareceu que todo o processo seguiu rigorosamente os critérios legais estabelecidos para casos de gravidade.

Segundo a Secretaria de Saúde, Faustão foi inscrito na fila de transplante em maio de 2025 para um procedimento duplo de fígado e rim, após apresentar insuficiência hepática e renal.

“Recentemente, o paciente F. S. apresentou insuficiência hepática e renal, sendo inscrito em maio de 2025 para transplante duplo, fígado/rim, e foi transplantado no dia 6 de agosto, seguindo os critérios de gravidade estabelecidos para este órgão”, informou o órgão, em nota.

Transplantes de Faustão

A Central de Transplantes também relembrou os procedimentos anteriores realizados pelo apresentador. Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração, conforme a prioridade definida para este tipo de cirurgia.

Já em fevereiro de 2024, após complicações renais, ele foi submetido a um transplante de rim. “Posteriormente, desenvolveu insuficiência renal e foi transplantado em fevereiro de 2024, seguindo a prioridade estabelecida em lei para pacientes transplantados e candidatos a transplante de outro órgão”, explicou a Secretaria.

A Secretaria reforçou que a prioridade para transplantes é determinada por diversos fatores, incluindo a ordem cronológica de inscrição, a gravidade do quadro clínico do paciente, a disponibilidade do órgão e a inexistência de tratamentos alternativos.

O órgão destaca que “com prioridade aos casos de urgência em que há risco de morte”, todos os transplantes realizados em Faustão respeitaram os parâmetros legais e médicos vigentes.

Saúde do apresentador

Faustão está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse.

Nos dias 6 e 7 de agosto, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, respectivamente. Conforme boletim médico, o retransplante renal já estava planejado há cerca de um ano, sendo realizado um dia após o procedimento hepático.