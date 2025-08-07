Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUADRO DELICADO

O que Faustão teve? Condição grave ameaça vida do apresentador

Entenda a infecção que evolui rápido e pode ser fatal

Por Bianca Carneiro

07/08/2025 - 22:11 h
Quadro levou Faustão à internação prolongada
Quadro levou Faustão à internação prolongada -

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Nesta semana, o comunicador passou por dois novos transplantes.

O que Faustão tem?

A sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada, é uma condição grave causada por uma resposta desregulada do sistema imunológico a uma infecção. Essa reação exagerada pode provocar inflamações por todo o corpo, afetar órgãos vitais e levar à falência múltipla, representando risco de morte.

Leia Também:

Quadro de Faustão se agrava e apresentador faz novos transplantes
Vão sair? Globo toma decisão sobre Ana Maria Braga e Patrícia Poeta
Marido de Renata Vasconcellos é figura antiga na Globo; conheça

Segundo especialistas, a sepse pode se desenvolver a partir de infecções comuns, como pneumonia, infecção urinária ou infecções de pele, mas evolui rapidamente se não tratada. Os principais sintomas incluem febre alta, confusão mental, respiração acelerada, pressão arterial baixa, calafrios e fraqueza extrema.

Faustão fez novo transplante

No caso de Faustão, o quadro foi acompanhado por uma equipe médica que manteve controle rigoroso da infecção antes da realização de duas cirurgias: um transplante de fígado na quarta-feira, 6 de agosto, e um retransplante renal nesta quinta-feira, 7, que já havia sido planejado há cerca de um ano.

A sepse é considerada uma emergência médica e exige tratamento imediato com internação hospitalar, antibióticos intravenosos e suporte para órgãos afetados. A prevenção envolve a rápida identificação de infecções e cuidados médicos para evitar que o quadro se agrave.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

faustão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quadro levou Faustão à internação prolongada
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Quadro levou Faustão à internação prolongada
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Quadro levou Faustão à internação prolongada
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Quadro levou Faustão à internação prolongada
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x