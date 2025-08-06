VETERANO DA GLOBO
Marido de Renata Vasconcellos é figura antiga na Globo; conheça
O rapaz está na emissora há mais de 30 anos
Apesar de ser âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos mantém uma vida pessoal discreta longe da TV. Casada com Miguel Athayde há 11 anos, a jornalista não costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais.
Marido da comunicadora desde 2024, Miguel está na TV Globo desde os anos 1990 e atua como diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018. O profissional é conhecido como uma das figuras mais influentes do jornalismo brasileiro.
Nascido em Praga, na República Tcheca, o diretor também é filho do repórter Carlos Athayde e se formou em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ele trabalhou ao lado da esposa entre 2014 e 2018, separando a rotina de trabalho da convivência familiar.
Os dois não têm filhos juntos e Renata é mãe de Antônio, 25, e Miguel, de 22 anos. Os jovens são fruto do primeiro casamento dela, com Haroldo Mac Dowell, que durou cerca de 13 anos.
