Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VETERANO DA GLOBO

Marido de Renata Vasconcellos é figura antiga na Globo; conheça

O rapaz está na emissora há mais de 30 anos

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 21:41 h
A famosa é casada há 11 anos
A famosa é casada há 11 anos -

Apesar de ser âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos mantém uma vida pessoal discreta longe da TV. Casada com Miguel Athayde há 11 anos, a jornalista não costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais.

Miguel na TV Globo
Miguel na TV Globo | Foto: Reprodução | TV Globo

Marido da comunicadora desde 2024, Miguel está na TV Globo desde os anos 1990 e atua como diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018. O profissional é conhecido como uma das figuras mais influentes do jornalismo brasileiro.

Leia Também:

Rodrigo Faro assumirá programa da Globo, diz colunista
O erro banal que fez participante do MastrChef ser eliminada: “Burra”
Detonada na web, Paolla Oliveira tem cachê milionário em Vale Tudo

Nascido em Praga, na República Tcheca, o diretor também é filho do repórter Carlos Athayde e se formou em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ele trabalhou ao lado da esposa entre 2014 e 2018, separando a rotina de trabalho da convivência familiar.

Os dois não têm filhos juntos e Renata é mãe de Antônio, 25, e Miguel, de 22 anos. Os jovens são fruto do primeiro casamento dela, com Haroldo Mac Dowell, que durou cerca de 13 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

marido de Renata Vasconcellos Renata Vasconcellos TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa é casada há 11 anos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A famosa é casada há 11 anos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A famosa é casada há 11 anos
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A famosa é casada há 11 anos
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x