Marido de Renata Vasconcellos é figura antiga na Globo; conheça

Apesar de ser âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos mantém uma vida pessoal discreta longe da TV. Casada com Miguel Athayde há 11 anos, a jornalista não costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais.

Marido da comunicadora desde 2024, Miguel está na TV Globo desde os anos 1990 e atua como diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018. O profissional é conhecido como uma das figuras mais influentes do jornalismo brasileiro.

Nascido em Praga, na República Tcheca, o diretor também é filho do repórter Carlos Athayde e se formou em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ele trabalhou ao lado da esposa entre 2014 e 2018, separando a rotina de trabalho da convivência familiar.

Os dois não têm filhos juntos e Renata é mãe de Antônio, 25, e Miguel, de 22 anos. Os jovens são fruto do primeiro casamento dela, com Haroldo Mac Dowell, que durou cerca de 13 anos.