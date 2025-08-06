O erro banal que fez participante do MastrChef ser eliminada: “Burra”

Eliminação aconteceu no terça-feira, 5 - Foto: Reprodução | Band TV

A participante Teresa foi eliminada por um erro bobo e que poderia ser evitado no 11º episódio do MasterChef Brasil, exibido na terça-feira, 5. A prova de eliminação consistia em preparar um menu com três sushis veganos e um molho, que seriam avaliados por Telma Shimizu, chef do restaurante japonês Aizomê, uma das convidadas do episódio.

Teresa cometeu um erro crucial que levou à sua segunda saída. Ela, que já havia sido eliminada e retornou ao programa na repescagem, utilizou mel, ingrediente de origem animal, no preparo dos sushis.

“Quando ela [Telma] falou, eu já sabia que eu ia sair. Eu já aceitei que eu ia ser eliminada”, comentou Teresa após a eliminação. Ela contou que costumava usar maple syrup para preparar sushis, mas na falta do produto, pegou o mel e não se deu conta de que estava descumprindo a proposta da prova.

“Estou arrasada, estou me sentindo burra e idiota por ter usado mel em uma prova vegana”, desabafou. Os dois piores pratos da prova foram o de Teresa e o da carioca Daniela. “Daniela, agradeça a Teresa, porque se fosse pelo gosto, você estava fora”, afirmou o chef Henrique Fogaça no momento das avaliações dos pratos.

O episódio marcou o retorno de Paola Carosella ao programa como jurada convidada, ao lado dos fixos Helena Rizzo e Henrique Fogaça, para avaliar menus monocromáticos em uma prova que aconteceria em trios escolhidos pelos jurados.

Rodrigo, que venceu a última prova, foi o responsável por designar as cores de cada grupo. Rodrigo, Felipe B. e Guilherme escolheram a cor amarela e puderam subir ao mezanino, ficando de fora da prova de eliminação.