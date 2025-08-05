Pergunta simples vira armadilha no Show do Milhão e causa no SBT

Show do Milhão chamou a atenção com pergunta - Foto: Divulgação | SBT

Uma pergunta aparentemente simples pegou de surpresa participantes e até mesmo os universitários no quadro Show do Milhão, exibido durante o Programa Silvio Santos no último domingo, 3.

O desafio era responder qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988, figura central da luta pela preservação da Amazônia e dos direitos dos povos da floresta.

A pergunta, feita logo no início do jogo e valendo R$ 5 mil, dizia: “Qual destas era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988?”.

As alternativas eram:

Cinegrafista

Caçador

Seringueiro

Pescador

Surpreendentemente, nenhum dos universitários convidados conseguiu cravar a resposta correta. A maioria sugeriu que Chico Mendes poderia ter sido cinegrafista. Sem segurança nas respostas, a participante optou por pular a pergunta, temendo errar.

A resposta correta era a alternativa 3: seringueiro.

Quem foi Chico Mendes?

Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, nasceu no Acre e começou a trabalhar ainda criança como seringueiro, extraindo o látex das seringueiras da floresta amazônica.

A convivência com a floresta e a pressão do desmatamento fizeram com que ele se tornasse um líder ambientalista e ativista dos direitos humanos.

Chico organizou comunidades extrativistas para resistir ao avanço da grilagem de terras e da devastação ambiental.

Ele ficou conhecido por liderar os chamados “empates”, protestos pacíficos nos quais seringueiros formavam barreiras humanas para impedir a derrubada de árvores. Seu trabalho culminou na criação da primeira reserva extrativista do Brasil.

Por enfrentar interesses de grandes latifundiários e denunciar crimes ambientais, Chico Mendes passou a receber ameaças constantes. Em 22 de dezembro de 1988, foi assassinado com um tiro em frente à sua casa, em Xapuri (AC), aos 44 anos.