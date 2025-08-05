Menu
HOME > TELEVISÃO
FAMOSOS

Ator de Vale Tudo revela diagnóstico de doença sem cura

Renato Góes revelou que convive com o vitiligo desde os 12 anos

Por Agatha Victoria

05/08/2025 - 20:59 h
O ator interpreta Ivan no remake de Vale Tudo
Renato Góes surpreendeu ao revelar seu diagnóstico de uma doença de pele sem cura. O ator, que atualmente interpreta Ivan no remake de Vale Tudo, contou que, aos 12 anos, descobriu que tinha vitiligo, condição que causa a perda de melanina da pele.

A doença pode ser desencadeada por fatores emocionais, como estresse e ansiedade. Góes percebeu uma mancha na coxa esquerda e, com o aumento do sinal, foi levado ao médico, onde recebeu o diagnóstico.

Após enfrentar o divórcio dos pais e receber a notícia sobre a condição, o ator teve sua autoestima abalada. Desde pequeno, ele participava de desfiles e, na adolescência, começou a atuar. O diagnóstico, no entanto, afetou sua saúde mental.

“Foi bem no momento em que voltei a desfilar”, revelou à GQ Brasil. “Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda”, contou.

Renato também compartilhou que o medo de surgirem novas manchas era constante. Ele chegou a ter pesadelos com a doença e acordava procurando sinais pelo corpo.

Com a ajuda dos pais, passou a ser acompanhado por um terapeuta, e com o tempo, a mancha diminuiu e, hoje, resta apenas um pequeno sinal.

Tags:

renato góes Vale Tudo

