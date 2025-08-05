Marcos Mion dá adeus a programa da Globo

Mion está sendo retirado de algumas programações - Foto: Reprodução | TV Globo

Marcos Mion não faz mais parte do time de apresentadores do Criança Esperança em 2025. O comunicador foi retirado do comando da atração tradicional, que seguirá com Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica, na mesma formação que emocionou o público em 2023.

Fontes ligadas à emissora revelaram ao site MIX que o apresentador segue no comando do programa ‘Caldeirão com Mion’ e que a decisão faz parte de uma reestruturação organizacional do canal. Vale ressaltar que Mion também não esteve presente na apresentação de shows parceiros da emissora como Rock in Rio e The Town.

Apesar de seguir com seu emprego fixo, a exclusão do famoso acende um alerta com relação ao seu futuro na TV Globo. Funcionários do canal afirmam que Marcos não conseguiu bater a meta esperada de audiência com seu programa e que suas frases motivacionais têm irritado a direção, pois ele está sendo apelidado de “pastor”pelos colegas.

Trio nostalgia

A exclusão de Mion do cargo acabou reunindo o trio de queridinhas da TV Globo novamente. Xuxa, Eliana e Angélica prometem repetir o espetáculo da edição de 2023 do Criança Esperança e resgatar os hits que foram sucesso nos anos 90.

Vale ressaltar que Eliana ainda não havia sido contratada oficialmente pela emissora na primeira apresentação. Ela chegou ao time de funcionários do canal em junho de 2024 e está sob o comando do programa Saia Justa, do GNT, canal fechado do Grupo Globo.