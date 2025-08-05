Vale Tudo é detonada após deslize grotesco da Globo; saiba qual

Deslize envolve o personagem de Lucas Leto - Foto: Divulgação | TV Globo

A novela ‘Vale Tudo’ está no centro de mais uma polêmica. Dessa vez, a atração voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais devido a um deslize da Globo no roteiro. O ponto alvo de reclamações envolve a introdução apressada e sem sentido da namorada do Sardinha (Lucas Leto).

A personagem Olívia (Jéssica Luz) surgiu na trama de maneira abrupta, teve uma participação relâmpago e logo foi embora, deixando fãs da novela frustrados e confusos.

O único objetivo da aparição de Olívia foi flagrar César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) juntos. Porém, nem a melhor amiga do publicitário, Solange (Alice Wegmann), sabia que ele estava namorando alguém.

No X (antigo Twitter), diversos noveleiros teceram críticas à decisão dos roteiristas do folhetim. “Mais um enredo esquecido no churrasco. A namorada aleatória do Sardinha surgiu de canto algum e voltou com a mesma velocidade que apareceu. Pra quê? Pra nada…”, escreveu uma pessoa.

“A namorada do Sardinha só ficou um dia e já vai embora, agora ele já pode voltar a flertar com Renato”, disse outra. “Esse enredo apareceu do nada e sumiu antes da gente conseguir entender o que estava acontecendo”, comentou outro internauta.

Além disso, outra pessoa afirmou que a novela está usando situações rápidas só para justificar cenas, sem construir história de verdade. “É aquele tipo de coisa feita às pressas, só para encaixar um plot e depois jogar fora”, disse. Mais um disparou: “Era melhor terem deixado ele gay, como o público já suspeitava, do que criar uma namorada que ninguém conhecia e que não fez a menor diferença”.

Outro erro

No final de julho, um capítulo inusitado da novela Vale Tudo foi ao ar e repercutiu nas redes sociais. Na cena, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) tem um novo surto e foge de casa em busca de consolo na bebida, tentando afogar as mágoas.

A personagem caminha pelas ruas da região central do Rio de Janeiro com uma garrafa de uísque na mão, enquanto carrega o celular debaixo do braço, sem se preocupar com a criminalidade.

Após ligar para o ex-marido, Ivan (Renato Góes), pedindo resgate, Heleninha se irrita e acaba deixando o celular em um canteiro.

Mais tarde, o parceiro e o irmão dela, Afonso (Humberto Carrão), retornam ao local e encontram o aparelho exatamente onde havia sido deixado. Os internautas, no entanto, não deixaram passar o erro de continuidade.

No perfil do Gshow, muitos usuários criticaram a cena, ressaltando que a região retratada é conhecida pelo alto número de furtos de celulares e carteiras. “Para, ela andando com o celular e nenhum furto no Centro, tá bom, né?!”, ironizou uma fã. Outra comentou: “Deixando um celular na Cinelândia e ninguém pegou, é sério isso?!”

“Que coisa mais absurda essa cena mal feita com o celular no Rio de Janeiro. Que erro, hein!”, reclamou mais um telespectador. Alguns ainda direcionaram as críticas à autora do remake: “Em que mundo essa autora vive?”, questionou uma internauta.