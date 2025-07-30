Autora de Vale Tudo comete erro e web massacra: “Absurdo”

Heleninha teve novo surto - Foto: Reprodução | TV Globo

Na última terça-feira, 29, um capítulo inusitado da novela Vale Tudo foi ao ar e repercutiu nas redes sociais.

Na cena, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) tem um novo surto e foge de casa em busca de consolo na bebida, tentando afogar as mágoas.

A personagem caminha pelas ruas da região central do Rio de Janeiro com uma garrafa de uísque na mão, enquanto carrega o celular debaixo do braço, sem se preocupar com a criminalidade.

Após ligar para o ex-marido, Ivan (Renato Góes), pedindo resgate, Heleninha se irrita e acaba deixando o celular em um canteiro.

Mais tarde, o parceiro e o irmão dela, Afonso (Humberto Carrão), retornam ao local e encontram o aparelho exatamente onde havia sido deixado. Os internautas, no entanto, não deixaram passar o erro de continuidade.

Críticas

No perfil do Gshow, muitos usuários criticaram a cena, ressaltando que a região retratada é conhecida pelo alto número de furtos de celulares e carteiras.

“Para, ela andando com o celular e nenhum furto no Centro, tá bom, né?!”, ironizou uma fã. Outra comentou: “Deixando um celular na Cinelândia e ninguém pegou, é sério isso?!”

“Que coisa mais absurda essa cena mal feita com o celular no Rio de Janeiro. Que erro, hein!”, reclamou mais um telespectador.

Alguns ainda direcionaram as críticas à autora do remake: “Em que mundo essa autora vive?”, questionou uma internauta.