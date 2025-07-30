Menu
HOME > TELEVISÃO
CONFIRMADO

Estrela da Casa: conheça o baiano confirmado no reality da Globo

Programa estreia em agosto na emissora da TV aberta

Por Agatha Victoria

30/07/2025 - 18:06 h
Brenno Casagrande é cantor e compositor
Brenno Casagrande é cantor e compositor -

Os participantes da nova temporada do Estrela da Casa, reality comandado por Ana Clara, foram anunciados nesta quarta-feira, 30, durante a programação da Globo.

Entre os selecionados está o baiano Brenno Casagrande, cantor e compositor de 30 anos.

Filho de compositor, ele cresceu cercado pela música e, desde pequeno, acompanhava o grupo Olodum, o que despertou seu amor pela profissão do pai. Casado e pai de um recém-nascido, carrega no sangue a paixão pela arte.

Brenno escreve em diversos gêneros musicais e já teve mais de 500 canções gravadas por artistas como Luan Santana, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Timbalada, Thiaguinho e Menos é Mais, uma delas ultrapassando 300 milhões de visualizações.

Finalmente: o capítulo que salvou Vale Tudo do naufrágio após 4 meses
Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo
Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Atualmente, o artista participa de casas de shows, eventos, formaturas, e também comanda sua própria editora fonográfica.

“Faço tudo que deixa o povo feliz. A música é minha ferramenta para levar paz e bem para as pessoas”, afirma Brenno, que se define como uma pessoa do bem.

Sobre sua participação no reality, ele compartilha suas expectativas: “Ainda sou anônimo. Quero atingir os corações das pessoas, como já venho fazendo com minhas composições".

Entre as suas referências musicais estão nomes da música popular brasileira, como Djavan, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de grandes nomes do samba e pagode, como Belo, Péricles e Cartola.

Saiba mais sobre o Estrela da Casa

Estrela da Casa é um formato original da Globo, apresentado por Ana Clara. Ao todo, serão 14 competidores, representando diferentes regiões do país e variados estilos musicais. A estreia do programa está prevista para o dia 25 de agosto.

A grande novidade desta temporada é a participação de Michel Teló como mentor.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Estrela da Casa

x