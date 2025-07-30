Menu
TELEVISÃO

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Situação aconteceu durante a apresentação do News 19 Horas; veja vídeo

Por Redação

30/07/2025 - 8:10 h | Atualizada em 30/07/2025 - 9:16
Uma das mensagens que apareceu na programação da Record interrompendo o jornal
Uma das mensagens que apareceu na programação da Record interrompendo o jornal -

Um jornal transmitido pela Record News foi interrompido na noite de terça-feira, 29, momento em que foram exibidas mensagens sem nexo como “você verá coisas tão belas” e “você está doente”. Não há, até o momento, confirmação de que se trata de um ataque cibernético.

De acordo com Diego Schueng, do BoraComentarTV, a Record “informou que está checando o que houve, mas adiantou que não houve qualquer tipo de ‘invasão’ ao sinal da TV e que o problema ocorreu apenas na transmissão digital do sinal no YT da Record News”. O vídeo já circula nas redes sociais

Vídeo viral reaparece quase duas décadas depois

The Wyoming Incident é um vídeo que circula no meio digital desde os anos 2000 e simula uma interferência em uma emissora dos Estados Unidos. Ele ficou famoso por sua estética perturbadora e teorias de conspiração associadas a supostos experimentos de manipulação mental. A inserção do conteúdo durante o noticiário gerou grande repercussão nas redes sociais.

Veja o momento em que a transmissão foi interrompida:

x