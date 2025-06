Famoso despenca de buraco do Acerte ou Caia e vai parar no hospital

Acidente em gravação de Acerte ou Caia causa susto - Foto: Divulgação / Record

O que era para ser só mais uma gravação do programa Acerte ou Caia, sucesso atual da Record, acabou se transformando em cena de tensão e correria.

O humorista cearense Bolachinha, nome artístico de Paulo Sérgio Miranda de Barros, sofreu um acidente durante a gravação na atração nesta segunda-feira (16).

O artista caiu no buraco do cenário, parte do próprio formato do programa, mas, diferentemente dos demais participantes, ele se machucou na queda.

A situação fez com que as filmagens fossem imediatamente interrompidas. De acordo com informações do portal LeoDias, Bolachinha deixou a sede da Record de ambulância, sendo encaminhado a um hospital.

Clima de pânico em Acerte ou Caia

Testemunhas relataram que, no momento da queda, o humorista gritou de dor, deixando plateia, produção e convidados visivelmente em choque.

O susto foi tão grande que muitos pensaram que se tratava de uma encenação, até perceberem que o caso era sério.

Bolachinha estava nervoso durante a participação e acertou apenas uma das perguntas feitas por Tom Cavalcante.

Além do humorista, a edição contava com vários convidados famosos, entre eles:

A dupla sertaneja Marlon e Maicon;

O cantor The Black;

A ex-BBB e apresentadora Lumena Aleluia;

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Bolachinha.

Record e produção se posicionam

Procurada pelo portal LeoDias, a produção do Acerte ou Caia informou que está prestando todo o apoio necessário ao humorista.

A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido e nem confirmou se haverá alteração na dinâmica do programa por conta do acidente.