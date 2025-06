O filme mais assistido da Netflix foi gravado em tempo recorde

‘Até a Última Gota’ alcançou o topo do ranking de filmes mais assistidos da Netflix no Brasil - Foto: Reprodução | Netflix

Um dos filmes mais comentados da gigante do streaming dos últimos dias, ‘Até a Última Gota’ alcançou o topo do ranking de filmes mais assistidos no Brasil no domingo, 15, e em mais de 50 países em sua primeira semana. O longa foi lançado na Netflix no último dia 6 e foi gravado em 4 dias, um tempo recorde para a produção de um longa-metragem.

Dirigido e escrito por Tyler Perry (Batalhão 6888), a produção mistura tensão policial com crítica social, tendo Taraji P. Henson (Estrelas Além do Tempo) no papel principal.

Qual a história de Até a Última Gota?

O filme acompanha Janiyah (Henson), uma mãe solo que, após ser despejada e perder suas economias em um mesmo dia, decide assaltar um banco para pagar o tratamento médico da filha. O plano se complica quando a situação se transforma em um cerco policial, forçando-a a confrontar sua desconfiança crônica em outras pessoas.

Não há uma história específica que Tyler Perry tenha se inspirado. O que se sabe é que ele baseou a personagem em histórias de maternidade em vulnerabilidade econômica.

Mãe solo, Taraji P. Henson aceitou o papel por identificação com a temática, mesmo com a agenda lotada. De acordo com a Netflix, por isso, o longa foi rodado em somente quatro dias devido aos compromissos de Henson com a série ‘Fight Night: The Million Dollar Heist’.

No Rotten Tomatoes — agregador online de críticas — o filme está com aprovação de 46% da crítica especializada e 77% do público.

História real?

O filme Até a Última Gota tem emocionado e gerado debates nas redes sociais por sua trama intensa e realista. O que muita gente está querendo saber é se o filme é baseado em uma história real.

A resposta é não. O drama não retrata um caso verídico específico. No entanto, a narrativa foi construída de forma tão próxima da realidade que muitos acreditaram se tratar de uma história real.

A inspiração do filme da Netflix

A protagonista, Janiyah Wiltkinson, interpretada por Taraji P. Henson, é uma personagem fictícia. Mesmo assim, sua trajetória representa a vivência de milhares de mulheres, principalmente mães negras e periféricas, que enfrentam diariamente abandono, negligência institucional, precarização da vida e sobrecarga emocional.

O diretor e roteirista Tyler Perry revelou que a ideia do filme surgiu a partir de suas próprias experiências emocionais, em um momento de vulnerabilidade.

Ele explicou que o longa é um reflexo do que chamou de “o grito silencioso de mulheres que ninguém escuta”. Além disso, Perry se inspirou na música ‘20 Dollars’, da cantora Angie Stone. A canção, lançada em 2001, narra o drama de uma mãe que não tem dinheiro suficiente para comprar itens básicos, como leite e fraldas para o filho.

Até a Última Gota entra em temas sensíveis

Apesar de ser uma obra de ficção, Até a Última Gota mergulha em temas extremamente reais e sensíveis. O roteiro aborda questões como:

Desigualdade social

Violência doméstica

Descaso do sistema de saúde

Saúde mental materna

Racismo estrutural

No filme, a protagonista se vê sem saída após perder o emprego, a casa e o acesso ao tratamento da filha. Desesperada, ela decide assaltar um banco.

O longa entrou nas últimas semanas no catálogo e alcançou o Top 10 da Netflix em vários países, incluindo o Brasil.

Assista ao trailer: