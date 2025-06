O filme de suspense com final chocante que alcançou Top 1 na Netflix

Trama acompanha Janiyah, mãe solo que sustenta sozinha a filha Aria - Foto: Divulgação

Estreado na última semana na Netflix, Até a Última Gota rapidamente se tornou o título mais assistido da plataforma. Com direção de Tyler Perry e atuação de Taraji P. Henson no papel principal, o drama psicológico apresenta um retrato angustiante de uma mulher levada ao limite em um único dia.

A trama acompanha Janiyah Wiltkinson, mãe solo que sustenta sozinha a filha Aria, diagnosticada com uma condição neurológica severa. Em menos de 24 horas, Janiyah perde a casa, o carro, o emprego e tem a filha levada pelos serviços sociais. No meio do colapso, acaba se envolvendo em um assalto que termina em morte e é acusada de ser cúmplice, mesmo agindo em legítima defesa.

Sem conseguir receber um pagamento atrasado e já em estado de confusão mental, ela entra armada em um banco. A ausência de documentos leva a uma identificação equivocada: Janiyah é tratada como assaltante, gerando uma mobilização policial com transmissão ao vivo e envolvimento da SWAT.



Final explicado de Até a Última Gota

Alerta de spoilers a seguir!

Ao longo da armadilha policial, a gerente do banco, Nicole, e a detetive Raymond percebem que Janiyah não tem intenção de ferir ninguém. Em conversa com as autoridades, a personagem afirma: “Estou exausta. Só quero que alguém me escute.” O clima parece caminhar para uma resolução — até que uma ligação muda o rumo da narrativa.

Janiyah descobre que Aria havia falecido na noite anterior, após uma forte convulsão. Com isso, o filme abandona a linha cronológica e revela, por meio de flashbacks, que todos os momentos com a filha durante o dia foram fruto de alucinações causadas pelo trauma. Aria já estava morta, e Janiyah, em negação, construiu uma realidade paralela para suportar a perda.

O desfecho ocorre sem tragédia: com apoio de Nicole e da detetive, Janiyah deixa o banco com as mãos para o alto. Do lado de fora, é recebida por manifestantes que passaram a vê-la como símbolo de um sistema que fracassa com os mais vulneráveis.

A prisão é realizada de maneira pacífica, mas sem eliminar o peso emocional da cena. O longa encerra com a personagem ainda viva, mas despedaçada, aguardando julgamento, tanto do sistema judiciário quanto da sociedade.

Sem recorrer a soluções fáceis, Até a Última Gota propõe um olhar crítico sobre saúde mental, luto e o abandono enfrentado por mulheres negras em situações de vulnerabilidade. A escolha narrativa de mostrar que Aria já havia morrido evidencia como o trauma pode romper com a percepção da realidade.