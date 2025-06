Cinema de Salvador terá ingresso grátis no Dia dos Namorados

Além da promoção, serão reprisados grandes sucessos de romance - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os pombinhos apaixonados por filmes podem comemorar. Programa preferido de muitos casais, os cinemas de Salvador contarão com promoções e ingressos mais baratos em algumas unidades. Além disso, serão reprisados grandes sucessos de romance.

Promoção da Rede Cinepólis

A Cinépolis traz de volta aos cinemas dois filmes que marcaram gerações: Diário de uma Paixão e Como Eu Era Antes de Você. As sessões serão exibidas em todas as unidades da rede, com ingressos promocionais a partir de R$ 12 nas salas tradicionais e R$ 29 nas Salas VIP.

Além disso, os membros do Club Cinépolis poderão aproveitar um benefício especial: ao comprar um ingresso para qualquer filme em cartaz (exceto os dois clássicos mencionados), ganham o segundo ingresso gratuito no dia 12 de junho. Essa vantagem é oferecida regularmente às quintas-feiras em todas as salas da rede.

Em Salvador, a rede Cinepólis está presente no Salvador Norte Shopping.

Cineflix do Shopping Bela Vista

Em comemoração ao Dia dos Namorados, a Cineflix vai reexibir três clássicos modernos do amor: além de Como Eu Era Antes de Você e Diário de Uma Paixão, também volta à programação Nasce Uma Estrela.

Apenas nesta quinta, 12 de junho, o ingresso promocional é de R$ 12 por pessoa. O valor regular da entrada inteira é de R$ 24.

Cinesercla

No Cinesercla, em Cajazeiras, os casais poderão aproveitar um combo de R$ 50 que inclui dois ingressos, dois refrigerantes de 300 ml e uma pipoca média. A promção desta quinta-feira, 12, só é válida para os filmes Bailarina, Premonição 6, Missão Impossível e Lilo e Stitch.