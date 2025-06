Explore 15 plataformas de streamings gratuitas para séries e filmes imperdíveis

Homem-Aranha: Longe de casa está entre as opções disponíveis em catálogo gratuito - Foto: Divulgação

Quem gosta muito de filmes e séries provavelmente precisa lidar com gastos de assinaturas em plataformas de streaming. Somando os custos de duas ou três, o valor pode ultrapassar os R$ 100 mensais, mais do que muita gente paga de internet ou energia. Para quem busca entretenimento sem pesar no bolso, os serviços gratuitos de streaming têm se mostrado alternativas viáveis e cada vez mais populares.

Essas plataformas, como Mercado Play, Pluto TV, Sesc Digital, Itaú Cultural Play e SPCine Play, oferecem milhares de horas de conteúdo sem cobrança de assinatura. Muitas nem exigem cadastro e funcionam diretamente em smart TVs, celulares e computadores. Além dos filmes e séries internacionais, elas apostam na produção nacional, em curtas premiados, shows e documentários, muitos deles com legendas, áudio original e até acessibilidade.

Já outras plataformas como UbuPlay, Maricá Filmes e Bombozila trazem ainda conteúdos produzidos por cineastas negros, LGBTQIA+, indígenas e independentes, ampliando a diversidade.

Conheça 15 streamings grátis com séries e filmes incríveis

| Foto: Divulgação

Criado pelo Mercado Livre, o Mercado Play é uma excelente opção para quem busca filmes e séries sem pagar nada. Com mais de 2.500 títulos e 15.900 horas de conteúdo, a plataforma pode ser acessada diretamente em smart TVs compatíveis, sem necessidade de cadastro ou assinatura. O catálogo inclui desde blockbusters antigos até produções brasileiras, documentários e séries licenciadas. O acesso é direto: basta instalar o aplicativo e começar a assistir. É uma boa alternativa para quem já usa o ecossistema do Mercado Livre e quer algo prático e gratuito.

Alguns destaques: Homem-Aranha: Longe de casa, Perdido em Marte e Rookie são alguns dos sucessos no catálogo.

| Foto: Divulgação

A plataforma do Sesc São Paulo é uma das mais completas no cenário cultural brasileiro. Disponível para todo o país, o app Sesc Digital oferece filmes de ficção, documentários, mostras, shows, produções originais e festivais. A transmissão é feita em até 4K, com compatibilidade para Chromecast e AirPlay. Outro diferencial é a ausência de exigência de cadastro, permitindo navegação imediata. O foco do Sesc Digital está na valorização da produção nacional e no incentivo à formação de público, com recursos para diferentes faixas etárias e perfis culturais.

Alguns destaques: As Duas Irenes, Encontro com o ditador, Janela da Alma.

| Foto: Divulgação

A Itaú Cultural Play é voltada à difusão da produção audiovisual brasileira independente. A plataforma reúne filmes autorais, documentários, séries e programas culturais com curadoria especializada. Está disponível em site, aplicativo para Android e iOS, e também nas Smart TVs Samsung, LG e dispositivos com Android TV e Apple TV. O acesso é totalmente gratuito e não exige login. Um dos diferenciais é a organização por temas, estados brasileiros e festivais, o que ajuda o usuário a descobrir novas narrativas e talentos do audiovisual nacional.

Alguns destaques: Saneamento Básico - O Filme, Esta noite encarnarei no teu cadáver, O caso dos irmãos Naves.

| Foto: Divulgação

Primeira plataforma pública de streaming do Brasil, o SPCine Play promove o cinema nacional, com recorte especial para produções paulistas. O catálogo traz títulos premiados, clássicos, filmes independentes, além de séries e conteúdos acessíveis. A curadoria é diversa, com seções como “Filmes Acessíveis”, “Realizadores Negros”, “Espaço Queer” e “Televisión Latina”. Também é possível encontrar obras de grandes nomes como Zé do Caixão, Hector Babenco, Lúcia Murat e Helena Ignez. O acesso é gratuito, pelo site ou por apps parceiros como Claro TV+ e Watch Brasil.

Alguns destaques: A Alegria é a Prova dos Nove, Uma Breve História sobre o Sound System, Na Boca do Povo.



| Foto: Divulgação

A Pluto TV combina canais ao vivo e conteúdo sob demanda. A plataforma oferece dezenas de canais temáticos gratuitos, com programação contínua. Já no acervo on-demand, há filmes de ação, comédia, terror e clássicos da TV. A interface lembra a da TV por assinatura, o que torna a navegação intuitiva. Disponível para celulares, navegadores e smart TVs, não exige login. Com interface em português, é uma das plataformas gratuitas mais populares atualmente.

Alguns destaques: South Park, Naruto, Star Trek, MTV e Nickelodeon.

| Foto: Divulgação

Voltada ao público latino-americano, a Vix oferece um catálogo variado com filmes, novelas, séries, conteúdos infantis e documentários. O serviço está disponível via web e por aplicativo (Android e iOS) e pode ser usado sem login. A navegação é simples e os anúncios são discretos, o que garante uma experiência confortável. Ideal para quem gosta de produções populares e novelas clássicas.

Alguns destaques: o filme brasileiro Mamonas Para Sempre e os tokusatsus Jaspion e Jiraiya.

| Foto: Divulgação

Presente no Brasil há anos, o NetMovies se reinventou como streaming gratuito. O acesso exige apenas um cadastro simples, e os filmes são exibidos com anúncios curtos antes da reprodução. O catálogo inclui comédias românticas, filmes de ação, além de conteúdo infantil, documentários e séries. A plataforma pode ser acessada via navegador e aplicativos, oferecendo uma boa qualidade de imagem e busca organizada por gênero.

Alguns destaques: Aconteceu naquela noite, Mouse Trap - A Diversão Agora é Outra e O Acordo

| Foto: Divulgação

Especializada em doramas asiáticos, a Viki tem um dos maiores catálogos de séries da Coreia do Sul, Japão, China e Taiwan. Para quem deseja remover os anúncios e ter acesso antecipado a conteúdos exclusivos, há planos pagos (a partir de US$ 4,99/mês). A navegação é intuitiva e o app oferece legendas em vários idiomas, inclusive português. É uma ótima escolha para fãs de cultura asiática.

Alguns destaques: My Hero Academy, Disputa Imortal e O brilho dos seus olhos

| Foto: Divulgação

Streaming da SBT, o +SBT conta com transmissão ao vivo do canal, mas também possui filmes, novelas, animações e séries no catálogo.Compatível com Android e iOS em versão por aplicativo, e pode ser baixado em Smart TV.

Alguns destaques: Doctor Who, The Chosen, Os Smurfs (animação)





| Foto: Divulgação

A plataforma PortaCurtas reúne mais de mil curtas-metragens brasileiros, com obras de comédia, drama, animação e experimental. O acervo inclui filmes premiados e produções exibidas em eventos como o Festival de Curtas de São Paulo e a Mostra Brasil. Ideal para quem quer explorar o cinema de curta duração e conhecer novos talentos. O site permite busca por tema, diretor e gênero, tornando a navegação educativa e dinâmica. Tudo é gratuito e acessível diretamente pelo navegador.

Alguns destaques: Ilha das Flores, Pajerama, Exu Rei - Abdias Nascimento

| Foto: Divulgação

Outra plataforma com foco em filmes clássicos e populares, a TubiTV oferece acesso gratuito e sem necessidade de login. Apesar de não contar com legendas em português, é uma boa alternativa para quem entende inglês e busca filmes fora do circuito comercial. O catálogo é extenso e atualizado com frequência, com destaque para produções de terror, drama, ficção científica e faroeste. A interface é simples, e o streaming funciona bem tanto em navegador quanto em aplicativos móveis.

Alguns destaques: Eu, Tonya, Bad Girls Club, Eu, Tonya



| Foto: Divulgação

Plataforma pública com foco em diversidade e cultura local, a Maricá Filmes exibe curtas, médias e longas-metragens que celebram a identidade brasileira em suas múltiplas formas. O projeto inclui obras para todas as idades, com ênfase na representatividade de minorias e nas possibilidades pedagógicas do audiovisual. É um projeto inovador, que conecta cinema, educação e inclusão, e está disponível via web. Ideal para escolas, coletivos culturais e famílias em busca de alternativas conscientes.

Alguns destaques: Frida Kahlo, documentário Palhaços do Rio Vermelho, Viagem à Lua

| Foto: Divulgação

Maior plataforma gratuita dedicada ao cinema negro afrodiaspórico, a UBUPLAY foi criada a partir de uma pesquisa acadêmica e mapeia filmes de cineastas negros do Brasil e de países como Angola, Gana e Portugal. São mais de 100 obras divididas em categorias como ficção, animação, documentário e experimental. A plataforma também traz minibiografias e entrevistas com os realizadores, ampliando o conhecimento sobre as trajetórias desses cineastas. Um projeto com forte impacto social e cultural.

Alguns destaques: Os guerreiros da Rua, Entreturnos, Copiloto



| Foto: Divulgação

Fundada no Rio de Janeiro por documentaristas e educadores sociais, a Bombozila é voltada para documentários de impacto que abordam temas como direitos humanos, meio ambiente, feminismo, racismo e movimentos populares. O catálogo é composto por produções latino-americanas e brasileiras, com acesso totalmente gratuito e curadoria baseada na diversidade de territórios, olhares e vozes. É uma excelente fonte para quem busca conteúdo com propósito transformador.

Alguns destaques: Guerreiros da Chapada, O Rei do Congo, Xingu

| Foto: Divulgação

A Embaúba Play não requer assinatura. Possui filmes disponíveis gratuitamente e filmes em locação. Na página de cada filme é possível conferir esta informação no campo “acesso”, que fica logo abaixo da classificação indicativa, junto às informações básicas do filme. No caso dos filmes gratuitos, basta dar o play e assistir.

Alguns destaques: Au Revoir, Represa, Guia da Periferia Afetivo