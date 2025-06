Como Treinar o Seu Dragão: veja as estreias nos cinemas de Salvador

Como Treinar o Seu Dragão é a principal estreia da semana - Foto: Reprodução | YouTube

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, obras nacionais, filmes de terror e produções para toda a família. Embora ‘Como Treinar o Seu Dragão’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



Principais estreias nos cinemas de Salvador

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO

Filho cheio de imaginação, mas negligenciado, do Chefe Stoico, Soluço desafia séculos de tradição quando faz amizade com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Seu vínculo improvável revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando os próprios fundamentos da sociedade viking.

EXTERMÍNIO: A EVOLUÇÃO (PRÉ-ESTREIA)

Em Extermínio: A Evolução, a história segue um grupo de sobreviventes que vive em uma ilha há quase três décadas após o vírus da raiva ter escapado de um laboratório. Quando um membro da ilha embarca em uma missão no continente, ele e o grupo descobrem segredos, maravilhas e horrores que transformaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes, revelando novas mutações e a evolução do vírus.

JUNE E JOHN

Fascinado por uma mulher enigmática que rouba sua atenção, um homem comum cuja vida é marcada pela monotonia se vê imerso em um romance intenso que o arrasta para uma jornada imprevisível.

O GRANDE GOLPE DO LESTE

Após a queda do Muro de Berlim, uma família comunista encontra um bunker cheio de dinheiro prestes a perder o valor. Com a ajuda dos vizinhos, eles embarcam em uma corrida contra o tempo para entrar em grande estilo no mundo capitalista.

PRÉDIO VAZIO

A jovem Luna embarca junto ao namorado em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

MISSÃO IMPOSSÍVEL 8: O ACERTO FINAL

Ethan Hunt e sua equipe estão em uma missão para encontrar e destruir uma inteligência artificial conhecida como The Entity. A viagem ao redor do mundo dá origem a cenas de ação incríveis e mais de uma reviravolta inesperada.

BAILARINA

A história de uma jovem assassina nas tradições dos Ruska Roma que decide buscar vingança contra aqueles que destruíram sua família.

PREMONIÇÃO 6: LAÇOS DE SANGUE

Atormentada por um pesadelo violento recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para encontrar a única pessoa que pode quebrar o ciclo e salvar sua família do destino horrível que inevitavelmente os aguarda.

HOMEM COM H

A intensa trajetória de Ney Matogrosso, desde sua origem no Mato Grosso do Sul e os constantes embates com os preconceitos de seu pai, até sua mudança para São Paulo. Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos em meio à repressão da ditadura militar. A história de vida de um ícone artístico, sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!