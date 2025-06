Superman enfrenta Ultraman em novo trailer com cenas inéditas

O filme marca a estreia de David Corenswet no papel do herói - Foto: Divulgação

O novo filme Superman, dirigido e roteirizado por James Gunn, ganhou um novo trailer nesta quarta-feira, 11. A divulgação aconteceu como parte da campanha de pré-venda de ingressos para a estreia, marcada para 10 de julho de 2025. No vídeo, o destaque fica para cenas inéditas, incluindo o confronto entre Superman e Ultraman, um dos antagonistas da trama.

O filme marca a estreia de David Corenswet (Pearl) no papel do herói. Ele estará ao lado de Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel), que interpreta Lois Lane, e Nicholas Hoult (Nosferatu), escalado como Lex Luthor. O elenco conta ainda com Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.

Além do núcleo tradicional das histórias do Superman, o longa trará outros personagens do universo DC. Nathan Fillion viverá o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced será a Mulher-Gavião, Edi Gathegi interpretará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan estará no papel de Metamorfo. María Gabriela De Faria aparece como a Engenheira. A presença da Supergirl, vivida por Milly Alcock, também é aguardada em uma breve participação.

A história do filme acompanha Clark Kent em seus primeiros passos como repórter em Metrópolis, logo após deixar Smallville. Ele também começa a se firmar como Superman. O longa, no entanto, não será uma história de origem, e não trará sequências como a destruição de Krypton ou o casal Kent encontrando a nave de Clark.

Superman é o primeiro filme do novo Universo DC (DCU), embora a cronologia oficial tenha se iniciado com a série animada Comando das Criaturas, já disponível na HBO Max. James Gunn, que também é o novo responsável pelo planejamento criativo do estúdio, irá supervisionar as próximas produções, como Lanternas Verdes, Supergirl e Batman: The Brave and the Bold, dirigido por Andy Muschietti (It: A Coisa).

Veja o trailer: