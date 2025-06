O filme que reinventou o faroeste — e levou 4 Oscars — chega ao streaming

Filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares - Foto: Divulgação

Lançado em 1969, Butch Cassidy não foi apenas mais um faroeste estrelado por grandes nomes da época. Dirigido por George Roy Hill e protagonizado por Paul Newman, Robert Redford e Katharine Ross, o filme ajudou a redefinir o gênero com uma abordagem irônica e nostálgica, misturando homenagem e sátira ao velho oeste clássico.

Embora tenha arrecadado mais de 100 milhões de dólares com um orçamento de apenas 6 milhões, o sucesso de bilheteria não se refletiu de imediato entre os críticos mais conservadores, que consideraram a narrativa lenta e fora do padrão. Com o tempo, no entanto, Butch Cassidy passou a ser visto como um marco do chamado "Novo Hollywood", movimento que levou mais realismo e ousadia à produção cinematográfica nos anos 1970.

O longa venceu quatro prêmios Oscar: Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção. Apesar de indicado a Melhor Filme, não levou a estatueta principal, mas conquistou o público e a crítica em longo prazo. O carisma dos protagonistas e a trilha sonora inesquecível ajudaram a eternizar a obra.

A história acompanha Butch e Sundance, dois ladrões de trem carismáticos que enfrentam o declínio de sua era de crimes, enquanto são caçados por implacáveis justiceiros contratados pela companhia ferroviária.

Hoje, Butch Cassidy pode ser assistido no Disney+, uma boa pedida para quem quer conhecer (ou revisitar) um dos maiores clássicos do cinema americano.