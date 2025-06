O filme cristão que virou o mais assistido da Netflix em um dia

Filme é baseado em um caso real que ganhou grande repercussão na mídia - Foto: Divulgação

Lançado nos cinemas brasileiros em fevereiro de 2025, Fé para o Impossível rapidamente conquistou o público ao chegar ao topo do ranking da Netflix Brasil pouco tempo após entrar no catálogo da plataforma e conseguiu superar até produções internacionais.

Com um elenco brasileiro de destaque e uma produção fiel ao livro autobiográfico do casal, o filme é baseado em um caso real que ganhou grande repercussão na mídia e nas redes sociais. Em 2012, Renee Murdoch sofreu um ataque violento enquanto fazia sua corrida matinal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fato que mobilizou o Brasil a acompanhar sua recuperação.



8 curiosidades sobre Fé para o Impossível

Baseado em uma história real impressionante

O longa retrata o ataque sofrido por Renee Murdoch em 2012, quando foi atingida na cabeça por um pedaço de madeira enquanto fazia sua corrida matinal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso, amplamente noticiado, foi um dos primeiros a mobilizar orações e apoio nas redes sociais, com internautas acompanhando sua recuperação em tempo real.

No filme, Renee é interpretada pela atriz Vanessa Giácomo. Na história real, ela havia acabado de deixar os filhos na escola quando foi atacada por Alexandre Luís de Oliveira Francesco.

A repercussão do ataque foi intensa na mídia, e o marido de Renee, o pastor Philip Murdoch, iniciou uma corrente de orações junto com os quatro filhos do casal — Julia, Micah, Caroline e Ethan — para pedir a recuperação da esposa. Mais de dez anos após o ataque, Renee e Philip são pastores e fundadores da Ilan Church (Igreja Luz às Nações), localizada no Rio de Janeiro.

Renee desafiou a medicina e sobreviveu

Internada em estado crítico, Renee ficou dez dias em coma, passou por seis cirurgias e teve parte do crânio removida para aliviar o inchaço cerebral. Médicos consideraram sua recuperação milagrosa, dado que ela tinha apenas 30% de chance de sobrevivência e que sequelas graves seriam esperadas, o que não ocorreu.

Elenco com atores brasileiros famosos

Embora conte a história de uma estrangeira, o filme é uma produção nacional, com elenco conhecido da televisão, como Vanessa Giácomo no papel de Renee e Dan Stulbach como o marido, pastor Philip Murdoch.

Filme é adaptação do livro Dê a Volta por Cima

O roteiro é baseado na autobiografia escrita pelo casal Murdoch, que serviu de guia para a narrativa, garantindo fidelidade aos acontecimentos reais e ao tom de superação que é um ponto marcante da história.

Até William Bonner anunciou o caso no Jornal Nacional

Na época, a agressão ganhou ampla cobertura nas redes sociais e nos principais telejornais. O filme inclui trechos reais dessas reportagens, inclusive do Jornal Nacional, para resgatar a memória coletiva e a comoção popular.

O agressor foi preso e internado

O ataque foi cometido por Alexandre Luís de Oliveira Francesco, um homem em situação de rua com transtornos mentais. Ele foi preso em flagrante e internado em hospital psiquiátrico.

Recebeu apoio de figuras públicas

O sucesso da produção contou com divulgação feita por influenciadores e empresários conservadores, como Luciano Hang, que exibiram o filme em cinemas de suas lojas e promoveram a obra nas redes sociais, ampliando seu alcance dentro e fora do público religioso.

É um filme sobre as diferentes reações humanas diante do trauma

O roteiro destaca as variadas reações do marido e dos quatro filhos do casal, da revolta ao silêncio , dando profundidade ao drama familiar e conectando o público às diferentes formas de lidar com a dor.