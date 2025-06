DNA do Crime: ator entrega segredo do Sem Alma na 2ª temporada

Nova temporada de DNA do Crime já está disponível - Foto: Divulgação

Após conquistar o topo do ranking de audiência em 71 países e se consolidar como um dos maiores fenômenos globais da Netflix em 2023, a série brasileira 'DNA do Crime' estreou, na última semana, a sua segunda temporada. A produção retorna com ainda mais ação, tensão e, acima de tudo, um mergulho emocional mais profundo nos personagens que conquistaram o público. O resultado é evidente, com a produção retornando à lista das séries mais vistas no Brasil.

Estrelada por Maeve Jinkings (Vale Tudo), Alex Nader (Arcanjo Renegado), Thomás Aquino (Bacurau) e Rômulo Braga (Rota 66), a trama acompanha os bastidores das investigações da Polícia Federal na fronteira entre Brasil e Paraguai. A partir de rastros genéticos, os agentes desvendam crimes de uma quadrilha perigosa e sofisticada. Mas o maior destaque da nova temporada talvez esteja na humanização dos personagens.

Durante entrevista com o elenco, os atores destacaram ao Portal A TARDE como a série aprofunda a jornada emocional de cada protagonista. A pergunta que guiou a construção da nova temporada foi: como esses personagens evoluíram entre uma temporada e outra?

Isaac, interpretado por Alex Nader, passa por uma transformação notável. “O Isaac, da primeira para a segunda, tem um salto muito grande. Na primeira, ele estava muito na ação, não tinha muito entendimento de quem era aquele cara. Agora, ele ganhou muitas camadas. A gente começa a ver ele em outros lugares, na vida dele mesmo. Isso dá uma nova perspectiva ao espectador, uma possibilidade de identificação”, explicou o ator.

Já Sem Alma, vivido por Thomás Aquino, segue como o personagem mais misterioso e carismático da trama, e também um dos mais cobrados pelo público. “Às vezes vou numa padaria e já ouço: ‘E aí, Sem Alma, o que vem agora?’”, brincou o ator, que entregou o segredo do personagem na segunda temporada. “Essa temporada vai trazer mais camadas, mais profundidade, essa dramaturgia que é maravilhosa pra mim dentro de uma série de ação.”

Thomás revelou que, para a nova temporada, o foco foi dar humanidade real ao personagem. “A gente vê que ele tem um problema, um filho para criar, uma esposa advogada... Como é que eles vão assumir essa família? Então, eu fico pensando: se esse cara existisse, qual dor eu poderia trazer pra que o espectador sentisse um pouco disso?”, disse. “Tem uma soma da primeira humanização para essa segunda que vem muito forte. A camada que o Sem Alma ganha na nova temporada é muito, muito maneiro. De verdade.”

A nova temporada de DNA do Crime já está disponível na íntegra na plataforma.