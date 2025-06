Essa cena em Bailarina fez todo mundo chorar no cinema

Em meio a cenas de ação, um momento pegou muitos espectadores de surpresa e os levou às lágrimas - Foto: Divulgação

A emoção tomou conta das salas de cinema durante a exibição de Bailarina, novo longa do universo John Wick. Em meio a cenas de ação e suspense, um momento específico pegou muitos espectadores de surpresa e os levou às lágrimas: a aparição de Lance Reddick, ator da franquia, que faleceu em março de 2023.

Reddick, que interpretava o enigmático concierge do Hotel Continental, aparece no filme em cenas gravadas pouco antes de sua morte. Foi a última vez que o ator, também conhecido por seu papel em The Wire e Lost, pôde ser visto nas telas.

Presente em todos os filmes da franquia John Wick, Reddick se tornou um rosto familiar e querido pelos fãs do universo criado por Chad Stahelski. Sua participação em Bailarina é curta, mas carrega o peso simbólico de uma despedida inesperada e tocante.

A comoção foi instantânea. Nas redes sociais, internautas compartilharam reações emocionadas. “Chorei quando o Lance Reddick apareceu em cena, Ana de Armas é uma f*dona, meu deus”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro desabafou: “Lance Reddick está neste filme e eu— 😭 Sem falar que estou aqui assistindo a este filme no dia seguinte ao aniversário dele. 😭😭 Que Deus o tenha! Vida longa ao Tenente Daniels (os fãs de The Wire irão entender)”.

A presença do ator no longa gerou um sentimento de despedida entre os fãs. “Foi tão bom ver Lance Reddick na tela uma última vez”, publicou outro internauta.

Lance Reddick morreu em 17 de março de 2023, aos 60 anos, vítima de doença isquêmica do coração e doença arterial coronariana aterosclerótica. Ele foi encontrado desacordado no jardim de sua casa, na Califórnia. Segundo o site TMZ, foi sua esposa, Stephanie, quem encontrou o ator e acionou os serviços de emergência.

Quais personagens de John Wick aparecem em Bailarina?

Lance Reddick - Charon

Lance Reddick é homenageado em Bailarina | Foto: Divulgação

Lance Reddick é homenageado em Bailarina com sua última aparição como o enigmático concierge do Hotel Continental.



Ian McShane - Winston Scott

Winston Scott acolhe Eve em sua jornada de vingança | Foto: Divulgação

Winston Scott, o gerente vivido por Ian McShane, acolhe Eve em sua jornada de vingança.



Anjelica Huston - A Diretora

Anjelica Huston reprisa o papel de líder da Ruska Roma | Foto: Divulgação

Anjelica Huston reprisa o papel de A Diretora, líder da Ruska Roma, a organização secreta introduzida em John Wick 3.

Bailarina

Estrelado por Ana de Armas, o filme acompanha a história de uma assassina profissional, treinada pela organização Ruska Roma, que parte em busca de vingança após o assassinato de seu pai. A narrativa se passa entre os acontecimentos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019) e Capítulo 4 (2023).

