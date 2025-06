Bailarina 2 confirmado? Filme deve expandir universo John Wick com novos inimigos

Filme estreou nos cinemas brasileiros em 5 de junho de 2025 - Foto: Divulgação

O universo de John Wick 4, consagrado pelo ator Keanu Reeves, não deve acabar tão cedo. Além da série 'O Continental' e de 'John Wick 5', a franquia acaba ganhou um novo capítulo com o filme 'Bailarina', estrelado por Ana de Armas.

Bailarina aprofunda a história entre os filmes 3 e 4

O longa mergulha nos eventos que acontecem entre 'John Wick 3 – Parabellum' e 'John Wick 4', revelando mais sobre os bastidores da organização e apresentando a personagem Eve Macarro, interpretada por Ana de Armas.

A trama conta com participações especiais de rostos conhecidos, como o próprio John Wick, além de apresentar novos personagens que devem impactar o futuro da franquia, como Daniel Pine (Norman Reedus).

Final de Bailarina indica nova fuga e possível sequência

| Foto: Divulgação

⚠️ Atenção: a partir deste ponto, o texto contém spoilers do final de Bailarina.

No desfecho do longa, Eve consegue eliminar o Chanceler (Gabriel Byrne) com a ajuda de John Wick. No entanto, sua volta a Nova York revela um novo perigo: uma recompensa milionária foi colocada por sua cabeça, iniciando mais uma fuga cheia de tensão e ação.

Essa cena final abre caminho para uma possível sequência direta ou até mesmo para a inclusão de Eve Macarro no enredo de John Wick 5.

Produtora já cogita Bailarina 2

Apesar de a Lionsgate ainda não ter confirmado Bailarina 2, a produtora Erica Lee, envolvida com a franquia desde 2013, afirmou que há forte interesse em continuar a história da personagem de Ana de Armas.

Quando estreia Bailarina – Do Universo John Wick?

| Foto: Divulgação

O filme estreou nos cinemas brasileiros em 5 de junho de 2025, com direção de Len Wiseman e nomes como Ian McShane e Anjelica Huston no elenco.