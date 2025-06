Bailarina: Saiba onde assistir todos os filmes da franquia John Wick

Bailarina é estrelado por Ana de Armas - Foto: Divulgação

Estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 5, Bailarina, derivado da franquia John Wick. Estrelado por Ana de Armas, o filme acompanha a história de uma assassina profissional, treinada pela organização Ruska Roma, que parte em busca de vingança após o assassinato de seu pai. A narrativa se passa entre os acontecimentos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019) e Capítulo 4 (2023), ampliando o universo apresentado nos filmes anteriores.

A saga original gira em torno de John Wick, um ex-assassino de aluguel interpretado por Keanu Reeves que é forçado a voltar ao submundo do crime após uma tragédia pessoal. Com um visual marcante e cenas de ação coreografadas com precisão, a franquia se tornou uma referência no gênero desde a estreia do primeiro filme, em 2014.

Os quatro filmes lançados até agora arrecadaram juntos mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial, consolidando John Wick como uma das franquias de ação mais bem-sucedidas do cinema.



Além do lançamento nos cinemas, os quatro filmes principais da série podem ser vistos em plataformas de streaming e também estão disponíveis em mídia física. Para quem quer revisitar a história de Wick ou conhecer o universo antes de ver Bailarina, há diversas opções online para acompanhar a trajetória do lendário matador.

Onde assistir os filmes da saga John Wick

JOHN WICK: DE VOLTA AO JOGO (2014)

John Wick é forçado a sair da aposentadoria e parte em busca de vingança | Foto: Divulgação

John Wick é um assassino de aluguel lendário que havia se aposentado para viver em paz ao lado da esposa. Após a morte dela, ele tenta lidar com o luto em reclusão, até que sua vida muda drasticamente: um gângster invade sua casa, rouba seu carro e mata o cachorro que havia sido o último presente da esposa. Diante da violência e da perda, John é forçado a sair da aposentadoria e parte em busca de vingança.



Onde assistir: Netflix, Telecine, Prime Video e Max.

JOHN WICK: UM NOVO DIA PARA MATAR (2017)

John Wick é forçado a sair da aposentadoria mais uma vez por causa de uma promessa antiga | Foto: Divulgação

John Wick é forçado a sair da aposentadoria mais uma vez por conta de uma promessa antiga. Para cumpri-la, ele viaja até Roma com a missão de ajudar um antigo aliado a enfrentar uma poderosa e perigosa organização secreta de assassinos, que atua em escala global.



Onde assistir: Telecine e Prime Video.

JOHN WICK 3: PARABELLUM (2019)

John Wick se torna alvo da Alta Cúpula | Foto: Divulgação

Após matar Santino D'Antonio, chefe da máfia, dentro do Hotel Continental, John Wick se torna alvo da Alta Cúpula, a poderosa organização que comanda o submundo dos assassinos. Com uma recompensa de US$ 14 milhões por sua cabeça, ele passa a ser caçado por profissionais do mundo inteiro e precisa contar com a ajuda de antigos aliados lutar pela sua sobrevivência.



Onde assistir: Telecine e Prime Video.

JOHN WICK: CAPÍTULO 4 (2023)

John Wick, agora um foragido internacional, é caçado por assassinos do mundo inteiro | Foto: Divulgação

John Wick, agora um foragido internacional, é caçado por assassinos do mundo inteiro enquanto a recompensa por sua captura continua aumentando. Ele descobre uma chance de derrotar a Alta Cúpula e recuperar sua liberdade, mas, para isso, precisa enfrentar um novo adversário — alguém com conexões influentes e poderosas — capaz de virar antigos aliados contra ele.



Onde assistir: Telecine.

Série do universo John Wick

O CONTINENTAL: DO MUNDO DE JOHN WICK (2023)

Série se passa nos anos 1970, antes dos eventos dos filmes | Foto: Divulgação

O Continental: Do Mundo de John Wick é uma minissérie derivada da franquia e se passa nos anos 1970, antes dos eventos dos filmes. A trama mostra como Winston Scott se tornou o gerente da unidade de Nova York do Hotel Continental, um refúgio de luxo para assassinos profissionais. A série também explora o passado de personagens como Charon e o crescimento da máfia americana.



Onde assistir: Prime Video.

BAILARINA

Bailarina já está em cartaz nos cinemas | Foto: Divulgação

Bailarina já está em cartaz nos cinemas e marca mais um passo na expansão do universo de John Wick e busca aprofundar o funcionamento das sociedades secretas que são destaque no universo da franquia. Com a estreia do novo longa, as expectativas aumentam para os próximos capítulos da franquia, que continua a crescer com novos personagens, histórias paralelas e possibilidades de desdobramentos no cinema e na televisão.



