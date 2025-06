Neta de atriz brasileira será vilã em novo filme de Star Wars

Star Wars - Foto: Divulgação

A atriz que deve interpretar a vilã de ‘Star Wars: Starfighter’, novo filme da franquia criada por George Lucas, já foi escolhida: a neta da atriz brasileira Maria Gladys, Mia Goth, que protagonizou ‘X’, ‘Pearl’ e ‘MaXXXine’, três grandes queridinhos dos fãs de terror dos últimos anos. O novo capítulo da saga espacial vai ser estrelado por Ryan Gosling (La La Land e Barbie).

Segundo o The Hollywood Reporter, que revelou a escalação da atriz, Mia foi convidada para o longa após a recusa de Mikey Madison, que venceu o Oscar de Melhor Atriz por ‘Anora’ neste ano. Mikey estava sendo especulada no longa e teria recusado por razões financeiras. Outro nome especulado no elenco é o ator Dacre Montgomery, o Billy de ‘Stranger Things’.

Mia Goth em 'X' | Foto: Divulgação

Qual a história de Star Wars: Starfighter?

Até o momento, existem poucos detalhes sobre a história do filme, mas de acordo com o The Hollywood Reporter, Goth interpretará uma das perseguidoras de Gosling. O papel que Montgomery deve assumir estaria sendo mantido em segredo, mas segundo o site, ele seria um dos protagonistas da história.

Em fevereiro, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, empresa que detém os direitos da franquia, falou sobre a produção. “Eu estou produzindo o filme de Mandalorian no momento, e também o de Shawn Levy, que vem depois. Então eu continuo na LucasFilm e ansiosa para trabalhar com Bob [Iger] e Alan [Bergman], que estão entrando no projeto. Então tudo está caminhando, e temos todo o direito de fazer o anúncio quando quisermos”, disse Kennedy ao Deadline.

O filme será ambientado no futuro, depois dos primeiros nove. Shawn fará um filme de Star Wars com história independente, talvez cinco ou seis anos após ‘A Ascensão Skywalker’. Kathleen Kennedy - presidente da Lucasfilm

Atualmente, há quatro filmes de Star Wars anunciados. O primeiro, ‘The Mandalorian & Grogu’ — que é uma continuação da série do Mandaloriano dirigida por Jon Favreau —, deve chegar em maio de 2026.

Já Sharmeen Obaid-Chinoy dirigirá um filme focado nas aventuras de Rey (Daisy Ridley) após o Episódio IX, enquanto James Mangold dirigirá um filme sobre a origem dos Jedi, três mil anos antes da saga principal. Há ainda o filme de Dave Filoni, criador de ‘Ahsoka’. Além disso tudo, em desenvolvimento estão projetos de Taika Waititi e Shawn Levy.

Diferente de The Mandalorian & Grogu e Starfighter, os outros filmes não têm previsão de estreia, mas a Lucasfilm reservou datas em dezembro de 2026 e dezembro de 2027 para lançamentos de Star Wars.

Vale lembrar que Starfighter tem previsão de estreia para maio de 2027.