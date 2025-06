Amazon surpreende e libera filme no streaming antes de sair dos cinemas

Filme é estrelado por Michael B. Jordan - Foto: Divulgação

A Amazon Prime Video surpreendeu ao disponibilizar o filme 'Pecadores' para compra e aluguel, mesmo enquanto o longa ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros. A medida quebra o modelo tradicional de janela exclusiva das telonas, permitindo ao público escolher onde assistir à nova aposta de suspense com terror e crítica social.

Qual é a história de Pecadores?

| Foto: Divulgação

Dirigido por Ryan Coogler (Pantera Negra) e estrelado por Michael B. Jordan (Creed), o longa mistura horror sobrenatural com tensões raciais nos Estados Unidos dos anos 1930. A história se passa em Clarksville, Louisiana, onde os irmãos Elijah “Fumaça” e Elias “Fuligem” (ambos vividos por Jordan) retornam após anos afastados para abrir um clube de blues voltado à comunidade negra local.

Tudo parece caminhar bem até o surgimento de Remmick (Jack O’Connell), um visitante misterioso cuja presença desencadeia fenômenos estranhos e violentos na cidade. A partir daí, os moradores enfrentam eventos sinistros ligados a uma força maligna ancestral. Lendas, mitos e traumas reprimidos voltam à tona, enquanto os irmãos lutam para manter viva a conexão entre eles, e sua própria sobrevivência.

Por que a Amazon liberou o filme?

| Foto: Divulgação

Com críticas elogiosas pela forma como une gênero e comentário social, Pecadores já é apontado como um dos filmes de terror mais impactantes do ano. A decisão da Amazon de liberar o longa no streaming em meio ao lançamento cinematográfico reforça a estratégia de alcançar diferentes perfis de público ao mesmo tempo.

Onde assistir Pecadores

Sessões em Salvador: http://cineinsite.atarde.com.br/filme/onde-assistir/7413-pecadores

Aluguel no Prime Video: https://www.primevideo.com/-/pt/detail/Pecadores/0J21M9AM4CY8XJ74W902BIHZYM