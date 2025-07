A Fazenda maior que BBB? Entenda números do Ibope dos realities

Os programas são os mais famosos da TV brasileira - Foto: Reprodução | Record e Globo

Faltando cerca de dois meses para a estreia de ‘A Fazenda 17’, reality show famoso da Record, a audiência é um fator preocupante para os diretores e patrocinadores.

Apesar de ter tido uma queda significativa ao longo dos anos, o programa registrou o 1º lugar no Ibope por oito minutos na Grande São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, a atração comandada por Adriane Galisteu registrou 7,4 pontos no maior mercado publicitário do país. Os números superaram o recorde da própria emissora.

A estreia da 16ª edição reality, que consagrou o ator Sacha Bali como campeão, também superou em 28% os números do ano anterior.

Em 2023, o primeiro episódio de A Fazenda 15 marcou 5,3 pontos na audiência, já em 2024 A Fazenda 16 atingiu 6,8 pontos.

Ameaça para a Globo?

Embora haja um crescimento, os números ainda não são suficientes para ultrapassar a audiência do Big Brother Brasil, reality mais famoso da TV Globo, que se prepara para sua vigésima sexta edição.

O programa global registrou a sua pior audiência na final de 2025, que consagrou Renata Saldanha como a campeã.

Dados apontam que foram apenas 16 pontos no ibope da Grande São Paulo e no Painel Nacional de Televisão (PNT), três a menos do que o BBB 23, que mantinha o recorde negativo anterior de 19 pontos.

Diretor executivo dos Estúdios e da Globo, Amauri Soares afirmou ao portal Notícias da TV que o programa segue com uma audiência consistente e que gera assunto durante todos os três meses de exibição na emissora.

“A performance desta temporada é muito consistente, do ponto de vista de audiência, de engajamento, comercial, do ponto de vista de propor assuntos e conversas. A gente teve uma mãe e um filho famoso, ator, que entraram juntos; o filho saiu e a mãe ficou. A gente viu a relação de genro com sogra. Enfim, [BBB 25] trouxe novos assuntos, e a gente está muito satisfeito com o resultado”, disse ele.

A Globo ainda destacou que a audiência do Big Brother Brasil é bem maior do que é exibido no Kantar Ibope aponta, pois a medição não abrange o consumo de vídeo no TikTok e outras redes sociais, onde diversas pessoas assistem recortes da atração.

Estratégias da Record

Engana-se quem pensa que é uma disputa perdida para a Record. Apesar de não apresentar uma ameaça concreta para a TV Globo, os diretores de A Fazenda têm usado estratégias para alavancar o programa e atrair ainda mais audiência.

Em suas últimas edições, a emissora tem optado por subcelebridades polêmicas como Deolane Bezerra, Jojo Todynho, Bia Miranda, Raquel Brito, MC Mirella, Sthefane Matos e outros.

Neste ano, alguns dos nomes cotados para o elenco são o cantor MC Guimê, que foi expulso do BBB 23, e os influenciadores Ney Lima, Duda Kropf, Camila Loures e a cantora Pepita.