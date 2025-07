BBB? Eliana terá novo programa na Globo em 2026

Eliana vai ter um novo programa na grade - Foto: Reprodução | Redes sociais

A apresentadora Eliana vai ter um novo programa na grade da TV Globo a partir de 2026. O projeto já está em desenvolvimento e será exibido semanalmente nos fins de semana, segundo a emissora. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5.

“Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, afirmou a emissora.

De acordo com a coluna, o projeto está em pré-produção. A Globo ainda está em dúvida se a atração deve ser exibida aos sábados ou aos domingos à tarde. A tendência é que seja aos domingos.

Até o momento, a data ou mês de estreia não foram definidos. Esse será o segundo projeto nos fins de semana que Eliana comandará na Globo desde que chegou à emissora, em junho de 2024.

Desde a sua chegada, a apresentadora comandou a quinta temporada do talent show The Masked Singer Brasil. Na TV aberta, Eliana também fez quadros no Fantástico, o Vem Que Tem (especial de black friday da emissora), e o Movimento LED, atração dedicada à educação.

A Globo já estava de olho em novos projetos para Eliana devido à sua aceitação comercial, como havia antecipado a coluna. O objetivo é aproveitar a alta demanda das marcas sobre ela.

No GNT, ela apresenta, desde o ano passado, o Saia Justa, maior audiência do canal feminino da Globo na TV paga. Após sua estreia, o faturamento do programa aumentou.

Boatos de saída da Globo e volta para o SBT

Eliana usou as redes sociais recentemente para comentar o seu primeiro ano de contrato com a Globo. A apresentadora aproveitou para negar qualquer rumor de retorno ao SBT. A famosa disse que viveu um "ano de frio na barriga, movimento, reaprendizado e, acima de tudo, escolhas".

“Aceitar esse convite não foi só mudar de emissora. Foi uma transição simbólica, acompanhada de muitas opiniões. E tudo bem. Compreendo quem estranhou”, destacou.

Eliana negou qualquer tipo de insatisfação com a Globo e ainda comemorou os seis projetos que conduziu na Globo nos últimos 12 meses. “Essa mudança foi pensada com escuta interna, responsabilidade e muito amor por tudo que vivi até aqui”, ressaltou.

Ela completou: “Mergulhei de corpo e alma em seis projetos: Aqui em Casa, no Fantástico, The Masked Singer, Casa de Verão, Vem Que Tem, Festival LED e o Saia Justa. Cada um com sua identidade, desafio e demanda emocional”.

Eliana fala sobre futuro

A comunicadora também destacou que segue acreditando “numa comunicação que evolui com quem a faz e com quem a assiste. A TV está mudando. O público também. E eu tenho disposição pra acompanhar esse movimento”.

“É natural que a imagem que construí ao longo dos anos venha com expectativas, como se eu devesse ficar sempre no mesmo lugar. Mas continuo sendo quem sempre fui - agora mais madura, consciente do meu papel e confortável em novos territórios”, desabafou.

Por fim, a loira deu a entender que terá outros projetos na Globo: “Aos que estão chegando, bem-vindos! Celebro esse primeiro ano com gratidão pela escuta, pelas parcerias e pela liberdade de ser quem sou. Que venham muitos outros”.