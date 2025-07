Filha de Silvio Santos revela crise financeira e desabafa

Silvio Santosnegou ajuda a filha - Foto: Reprodução | Instagram

Cintia Abravanel surpreendeu o público ao revelar que passou por dificuldades financeiras após dar um fim em seu casamento com Paulo César Corte Gomes. A filha de Silvio Santos contou que não recebia ajuda do pai para pagar as contas.

“Eu fiquei entre a disputa do meu pai com ele. Meu pai não me ajudava porque achava que era obrigação do pai dos meus filhos, e meu ex não fazia porque achava que meu pai era rico. Eu e as crianças ficamos ali no meio disso tudo”, disse ele em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Mãe do ator Tiago Abravanel, a herdeira do apresentador ainda confessou que a crise serviu de incentivo para seus três filhos. “Passamos esse sufoco, que foi um grande ensinamento para os meus filhos, por isso todos trabalham. Estava preocupada em resolver meu problema, não julgar o comportamento dos dois [Silvio Santos e Paulo César]”, completou.

Presente milionário

Apesar do período de crise com o pai, Cintia revelou que recebeu um presente milionário dele, juntamente com suas outras cinco irmãs: Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela.

“Alguém o aconselhou a fazer doações em vida, e aí ele chamou a gente, deu um cheque na mão de cada uma, e eu nunca tinha visto tanto zero na minha vida”, relembrou ela.

A filha mais velha de Silvio Santos ainda confessou que não soube o que fazer com tanto dinheiro. “Acho que a expectativa dele era o que íamos fazer com aquele dinheiro. Era um valor alto. Todas nós ficamos em estado de choque. Passei uma semana olhando para o cheque e eu não sabia o que fazer”, concluiu.