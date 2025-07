Mc Pipokinha anuncia aposentadoria: "Já fiquei muito rica"

Cantora é famosa por suas letras provocantes e performances ousadas - Foto: Reprodução

Quatro anos após viralizar com letras provocantes e performances ousadas, em 2022, Mc Pipokinha anuncia a sua aposentadoria, aos 26 anos de idade. O anúncio do encerramento da carreira já havia sido feito em maio e voltou a viralizar.

“Já fiquei muito rica, já tenho muito dinheiro. Consegui comprar muitas casas, muitos carros. Agora, vou sumir”, declarou.

Em um vídeo publicado pela artista nas redes sociais, a MC também apontou que pretende se afastar da carreira em outubro, que é quando se encerra o seu contrato como cantora. Conhecida por seu estilo provocador, Pipokinha começou sua carreira como funkeira, mas foi no conteúdo adulto que encontrou uma nova mina de ouro.

Ela chegou a revelar que havia faturado R$ 500 mil em um único mês, com picos de R$ 9,2 mil em um único dia, no Privacy, plataforma de conteúdo adulto. Ela também vivia rodeada de polêmicas, tanto sobre suas performances ousadas em cima do palco e as letras de música com conteúdos adultos, quanto suas falas provocantes.

Mesmo com o fim da carreira musical à vista, Pipokinha não pretende sair totalmente da internet. “Vou continuar mostrando minha rotina, meu dia a dia. Mas não vou exercer com tanta intensidade a MC Pipokinha. Quero viajar, gastar esse dinheiro todo guardado, comprar meu carro de luxo, conhecer o Japão, viver”, disse.